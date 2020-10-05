В Великих Луках 13 школьников потеряли сознание во время линейки

Прокуратура Псковской области начала проверку из-за того, что в Великих Луках 13 детей потеряли сознание во время линейки в школе. Об этом корреспонденту сайта Север.Реалии сообщил старший помощник прокурора Псковской области Юрий Зайцев.
"Проверку проводим незамедлительно, брошены большие силы, это знаковое событие. Тянуть мы не будем, как будут объективные данные, мы будем реагировать. 14 или 30 дней мы ждать не будем", - сказал Зайцев.
В приёмной Детской инфекционной больницы Великих Лук корреспонденту Север.Реалии рассказали, что последний два часа весь руководящий медперсонал находится на совещании с вице-губернатором региона Верой Емельяновой.
Один из пациентов больницы рассказал корреспонденту Север.Реалии, что из-за прибывших детей его и нескольких других больных детей отправили на домашнее лечение, чтобы освободить места. По словам собеседника, пациентам больницы сообщили, что школьники поступили с отравлением.
"Они были не в лучшем состоянии. Да и видно было что им очень плохо, все бледные, еле шли, я видел человек 5. Кажется, всего должно было быть 11", - рассказал пациент.
Депутат Псковского областного собрания депутатов Всеволод Козловский сообщил корреспонденту Север.Реалии, что торжественная линейка в школе проводилась из-за приезда депутата Госдумы от "Единой России" Александра Козловского. У псковского депутата Всеволода Козловского в школе учатся двое его детей, но они не участвовали в мероприятии. По информации депутата, детей перед линейкой кормили – это были макароны с сосиской и салат из капусты с морковью.
"Наверно, туда позвали самых ответственных и сознательных, а не шебутных. Мое мнение – это случилось из-за того, что детей морально перегрели, перекачали. Весь вечер готовили, что будет торжественное событие, приедет депутат Госдумы Александр Козловский, хвосты нельзя завязывать, только косички можно. Я просто думаю, что нервы сдали. Это моё мнение. Конечно, все покажет обследование", - заключил депутат.
13 школьников потеряли сознание на торжественной линейке в городе Великие Луки. Об этом в своем инстаграме сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Состояние трёх детей тяжелое.
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