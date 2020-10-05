В Великих Луках 13 школьников потеряли сознание во время линейки

Прокуратура Псковской области начала проверку из-за того, что в Великих Луках 13 детей потеряли сознание во время линейки в школе. Об этом корреспонденту сайта Север.Реалии сообщил старший помощник прокурора Псковской области Юрий Зайцев.​

"Проверку проводим незамедлительно, брошены большие силы, это знаковое событие. Тянуть мы не будем, как будут объективные данные, мы будем реагировать. 14 или 30 дней мы ждать не будем", - сказал Зайцев.

В приёмной Детской инфекционной больницы Великих Лук корреспонденту Север.Реалии рассказали, что последний два часа весь руководящий медперсонал находится на совещании с вице-губернатором региона Верой Емельяновой.

Один из пациентов больницы рассказал корреспонденту Север.Реалии, что из-за прибывших детей его и нескольких других больных детей отправили на домашнее лечение, чтобы освободить места. По словам собеседника, пациентам больницы сообщили, что школьники поступили с отравлением.

"Они были не в лучшем состоянии. Да и видно было что им очень плохо, все бледные, еле шли, я видел человек 5. Кажется, всего должно было быть 11", - рассказал пациент.

Депутат Псковского областного собрания депутатов Всеволод Козловский сообщил корреспонденту Север.Реалии, что торжественная линейка в школе проводилась из-за приезда депутата Госдумы от "Единой России" Александра Козловского. У псковского депутата Всеволода Козловского в школе учатся двое его детей, но они не участвовали в мероприятии. По информации депутата, детей перед линейкой кормили – это были макароны с сосиской и салат из капусты с морковью.

"Наверно, туда позвали самых ответственных и сознательных, а не шебутных. Мое мнение – это случилось из-за того, что детей морально перегрели, перекачали. Весь вечер готовили, что будет торжественное событие, приедет депутат Госдумы Александр Козловский, хвосты нельзя завязывать, только косички можно. Я просто думаю, что нервы сдали. Это моё мнение. Конечно, все покажет обследование", - заключил депутат.

13 школьников потеряли сознание на торжественной линейке в городе Великие Луки. Об этом в своем инстаграме сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Состояние трёх детей тяжелое.