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Глава Еврокомиссии ушла на карантин в ожидании результата теста на COVID-19

Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии объявила о самоизоляции из-за контакта с носителем коронавируса, сообщил телеканал Euronews. Урсула фон дер Ляйен написала в твиттере, что решилась на карантин незамедлительно после получения информации о состоявшемся контакте с носителем инфекции.

Положительный тест на COVID-19 сдал один из собеседников, с которым глава Еврокомиссии встречалась несколько дней назад. В тот же день Урсула фон дер Ляйен прошла тест, результат которого оказался отрицательным. Теперь она ожидает результата нового теста.

По правилам, действующим в Бельгии, если и это исследование не подтвердит наличия инфекции в организме, то завтра глава Еврокомиссии сможет вернуться к обычной работе.

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