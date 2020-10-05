Глава Еврокомиссии ушла на карантин в ожидании результата теста на COVID-19

Глава Еврокомиссии объявила о самоизоляции из-за контакта с носителем коронавируса, сообщил телеканал Euronews. Урсула фон дер Ляйен написала в твиттере, что решилась на карантин незамедлительно после получения информации о состоявшемся контакте с носителем инфекции.

Положительный тест на COVID-19 сдал один из собеседников, с которым глава Еврокомиссии встречалась несколько дней назад. В тот же день Урсула фон дер Ляйен прошла тест, результат которого оказался отрицательным. Теперь она ожидает результата нового теста.

По правилам, действующим в Бельгии, если и это исследование не подтвердит наличия инфекции в организме, то завтра глава Еврокомиссии сможет вернуться к обычной работе.