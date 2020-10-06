"Камчатка сама себя отравила": соцсети о новостях с Тихого океана

Одна из самых острых тем в социальных сетях - загрязнение Тихого океана у побережья Камчатки. Очевидцы и блогеры сообщают о странной воде и мёртвых животных, власти рапортуют, что всё в порядке (по мнению многих, преуменьшая проблему).

Илья Шуманов:

Стоит напомнить, что экологическая катастрофа на побережье Камчатки и Курильских островов — это уже вторая по счету авария федерального масштаба в этом году, о которой мы узнаем не от уполномоченных федеральных служб, а из сообщений в социальных сетях и СМИ. Схема действий ответственных за мониторинг экологический обстановки служб и ведомств (Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Росгидромет) в случаях обеих катастроф была одинаковой - попытаться скрыть информацию об аварии, а в случае невозможности этого, попытаться снять с себя ответственность за произошедшее.

Егор Алексеев:

На Камчатке что-то невыносимо жуткое.

Безнаказанность и безответственность.

Андрей Плахов:

КАТАСТРОФА

Экологическая,

она же экономическая, политическая, моральная

Ксения Собчак:

Камчатка! Сегодня мы с тобой! Только вроде появился шанс развить внутренний туризм, и вот опять... Чернобыль ничему никого не учит. От людей опять попытались скрыть экологическую катастрофу!!!!

Василий Московец:

Ясно пока одно: государственная система природоохраны явно не справляется с ситуацией, не контролирует её.

К сожалению, глобальные и местные экокатастрофы, по всей видимости, будут только увеличиваться количественно и, как следствие, переходить в новое качество. А вот каким оно, это самое качество, будет, этого россияне при нынешнем отношении к природе могут и не узнать

Надежда Папудогло:

Увидев сегодня побережье Камчатки и мертвого осьминога, Костя расплакался и спрашивал: "Мама, почему это раз за разом происходит? Те, кто это делает, они что, не любят нашу страну?" Я не знаю, что ответить, деточка, но именно эти люди учат нас патриотизму.

Антон Орехъ:

Если хотите увидеть настоящих русофобов и оккупантов, то вам не нужно искать какое-то НАТО, мировую закулису или иную [ерунду]. Норильск, Камчатка - тотальное уничтожение своей земли, своей природы, своих людей. Травят всё, что могут отравить - от конкретного неудобного человека до огромного региона. Что тогда удивляться, когда кто-то не видит иного выхода из этого кошмара, как уничтожить самого себя, сжечь самого себя!

Максим Тихонов:

Помню, как в мою бытность на Курилах пожилой японский профессор экологии выражал удовлетворение тем фактом, что Россия страна неразвитая, и потому [загадить] Курилы неспособна. А вот Япония развитая, и если бы Курилы были японскими, уже давно все было бы [загажено]. Поэтому хорошо, что Курилы - российские.

Дурак этот профессор. Катастрофа на Камчатке отлично показывает, что [загадить] мы великолепно можем все . И Камчатку, и Курилы, и Крым. Это мы создать ни [черта] не можем. А [загадить]- будьте здоровы!

Алексей Беляков:

Пробы воды с Камчатки отправили в Москву, на экспертизу. Той самой воды, в которой гибнут рыбы и крабы, от которой у людей разъедает глаза.

Хорошо, что отправили наконец. Но у меня простой вопрос: почему в Москву? Почему в самой большой стране мира больше негде провести токсикологическую экспертизу? Расстояние оттуда до Москвы 14 тыщ километров. Нью-Йорк к Москве и то ближе. Камчатка – это у нас синоним края света. Почему надо тащить пробы через весь земной шар?

Ладно, допустим нет экспертов в Петропавловске-Камчатском, там всегда полночь. Но во Владивостоке? В том же Хабаровске? Большие города, мощные центры, мы же развиваем Дальний Восток, у нас же мировые саммиты на острове Русский.

Что, нету там, негде проверить, от чего осьминоги подохли? Ладно. Япония вот, под рукой. Наверно, не откажут в любезности, сделают даже задаром, тем более, что весь этот ужас морской прямо рядом с ними. Но хренушки, наше говнище мы не дадим никому на анализ, мы будем сами его торжественно везти через полмира, мы не верим нашим «партнерам». Они ведь снова обнаружат там «новичок», ясное дело.

Всё только в Москву. В Москву! Без Москвы ничего. Совсем ничего. Есть только Москва, а вокруг пустота и дохлая рыба.

Алексей Рощин:

Какая-то непонятная и крайне зловещая экологическая катастрофа на Камчатке: что-то слили (или, видимо, сливали долго и упорно) в океан - и в итоге досливались. Начали массово гибнуть местные морские животные, киты выбрасываются на берег, черт знает что происходит! При этом власти абсолютно ни в чем не признаются. Китайцы нашли выход: они придумали, что "нашли на упаковках с российским минтаем" (выловленным в тех краях!) некие "следы коронавируса" (!!) - и отказались их покупать. Корона ведь нынче универсальная отмазка, крыть нечем.

Меня, однако, неприятнее всего поразило - в каком-то экзистенциальном смысле - то, что пострадали... просто отдыхающие на море! Какой-то вообще плевок в рожу: позакрывали границы, отдыхать в Европе нельзя - призвали "отдыхайте на Родине!", это, типа, так патриотично. Ну ладно, люди вон поехали в том числе на Камчатку - там, оказывается, есть пляжи и даже считается, что очень хорошие места для серфинга. Вот оно, импортзамещение!

А там оказалась засада: ты купаешься в океане, ходишь под парусом, плюешь на Италию-Францию, "у нас своя Камчатка есть!" - а в это время в воду кто-то незаметно постоянно подливает какое-то крайне токсичное дерьмо! От которого не только морские обитатели гибнут - которое постепенно даже глаза разъедает!

Андрей Медведев:

На Камчатке, похоже, огромная экологическая катастрофа.

И каждая очередная подобная ситуация в регионах, традиционно демонстрирует один и тот же печальный факт.

Русские чиновники живут глубоко вотчинным сознанием. Этот отечественный феномен подробно разбирал Ричард Пайпс. Территория, которой человек поставлен руководить, воспринимается как источник личного дохода и просто личная территория. А власть как таковая - это форма собственности над людьми.

Главное же, в чем это выражается, как раз реакции на разного рода ЧП. А шотакое? Москва далеко, авось не заметят, тут оно всё моё, никто ничего не скажет, по-тихому проскочим, а там ладно. Даже 21 век, всепроникающие соцсети, Телеграм, интернет. А вотчинные правители уверены, что сделать так, что в Москве не узнают. Или даже соврать, и никто не догадается. Можно нафотошопить что-нибудь, и ура! Нет ничего.

А люди, которые все видят своими глазами? А что люди? Так они же это, крепостные. По мнению вотчинных бояр.

Так было в Норильске. Так было в Кемерово, где чиновники сначала врали, что жертв нет, потом скрывали их число, потом пытались искать во взрыве народного гнева пополам с болью, происки Госдепа/оппозиции/рептилоидов. А потом сытый чиновник хамил в лицо мужику, потерявшему всю семью.

И так всякий раз. Промолчим, спрячем, рассосется. Причина этому все же видимо, не только вотчинное сознание. А еще и страх. Страх за себя, свое место, перевешивает чувство Родины, любви к ней.

Просто, если ты по-настоящему за Родину, за страну, если переживаешь за людей, а не за своё кресло, тебе все равно, что скажет Москва. Ты просто решаешь проблему.

А тут чудеса чудесные. Океан воняет, в воде мертвые рыбы и млекопитающие, серферы говорят, что это продолжается уже неделю. А у чиновников всё хорошо. Правильно, Москва же далеко.

А теперь ух, как все местные чиновники взбодрились. И проверки, и грозят наказать тех, кто факты скрывал, и уголовные дела обещают. Честно, с такими чиновниками моей Родине вражеские диверсанты не страшны. Сами все сделаем.

Большого количества "прокремлёвских" реплик такого рода, на самом деле, нет, теперь и многие вполне лояльные комментаторы высказываются достаточно критично. Но скептики есть.

Вячеслав Лавринович:

Что я лично видел в интернете (это к тому, что другие люди могли видеть больше) : выброшенных на берез два осьминога и прочих морских донных обитателей среди камней на площади примерно 25 х 10 кв.метров.

Между прочим это стандартная ситуация после осенних - зимних штормов.

Вы видите умирающих касаток или рыб ? Я имею в виду именно видео с четко задокументированным временем, а не фото, с неуказанной документально датой.

Конечно новый губернатор, которого избрали две недели назад должен был отреагировать на наших московских блогеров и наших центральных властей, но жители Петропавловска погибших рыб на Халактырском пляже НЕ ВИДЕЛИ !

Если бы увидели, то уж точно в интернет бы выложили фото или видео.

Вывезти массово погибшую живность можно только на специальной технике, так как на Камчатке дорог в нашем понимании нет нигде и до пляжа можно проехать только на очень крутых джипах или их модернизацию с колесами от 80 см в диаметре или на "вахтовке", ну или пройти пешком 8 км от ближайшей проездной дороге. И уж этот факт точно не скрыть.

И закопать не получится втайне, так как местные тоже бы увидели.

А местные это не видели !!!

Жители пробираются на джипах и вахтовках по руслу реки, когда нет дождей.

Теперь касательно слов серфера, что у него щипало в глазах.

Серферов там ежедневно, если волна позволяет, человек 10-30.

Если кто-то конкретно обращался в больницу из-за океанских воды, почему информация не пошла дальше?

Роман Голованов:

Помните «День Радио»? Когда всем миром спасали корабль с зоопарком: ластоногую козу, подкустового выползня, кролика-зануду.

Не удивлюсь, если на Камчатке со «смертельной экологической катастрофой» происходит нечто подобное. Это же технологии медийки. Дают некий репортаж. Источники сомнительны. Все видят пятна и погибших осьминогов. Начинается массовая истерика. Соцсети переполнены коллективным проклятьем. Дуди врубают нашу совесть на полную катушку... Если говорить точнее: врубают они не совесть, а человеческую истерику.

Ведь 99,9% обитателей телеграмов-инстаграмов никогда не смогут проверить, что происходит на Камчатке. Не смогут оценить масштаб беды. На это и расчёт.

Эльмир Валеев:

Нефтепродукты, конечно, могли попасть в воду откуда угодно, а вот с фенолом интереснее. В России его широко используют на нефтеперерабатывающих заводах, и на Камчатке такие есть.

Как обычно, от властей пока реакция только на уровне "поручил разобраться". Впечатлила фраза про "полный химический анализ взятых проб пока не готов". Вспомнилась карикатура из конца 80-х. На ней сотрудники санэпидстанции берут пробы воды в реке. Местный житель наблюдает за ними и спрашивает:

- Ну, что, как вода?

А они ему отвечают:

- Не знаем... Пробирки растворяются.

Павел Пучков:

Хотели бы отравить Камчатку, она бы уже сдохла, так? А серферам, которые привкус странный почувствовали, нужно было просто рафаэлкой закусить.

Андрей Хохлов:

Последнее, что я успел прочитать об этом деле, это заявление военно-морского ведомства о своей непричастности к гибели фауны в регионе. Логика отрицания стала трендом политики РФ: а чо сразу мы? Другие не могут накосячить чтоли?! Мы ваще ничего не знаем, сидим примус починяем.

Владимир Милов:

На Камчатке нет ничего и никого, кто бы мог так отравить природу, кроме военных. Никакой промышленности и опасных производств там нет. Судя по беспомощным комментариям гражданских властей, которые боятся даже назвать версию происходящего, кроме "утечки из проходящих судов" (это вряд ли возможно, масштабы не те, не было бы поражения на глубине) - военные это и есть, и гражданские власти Камчатки точно знают, откуда ноги растут. Долбите свои источники в органах власти, некоторые из них уже сказали на условиях анонимности, что в военных и дело.

По моим представлениям, картина похожа на разлив ракетного топлива. Что там - гептил или что-то еще - сказать трудно, но это точно не какая-то разовая утечка нефтепродуктов, настолько серьезным является поражение.

Есть полигон Козельский, где с советских времен захоронено более 100 тонн ядохимикатов и пестицидов, но оттуда могла быть, допустим, ограниченная утечка, а тут такой масштаб поражения, что это не представляется связанным.

Камчатка - вотчина военных, просто одна большая военная база. Они там чувствуют себя хозяевами и творят что хотят. Погуглите новости последних лет - на Камчатке постоянно возникают проблемы, связанные с тем, что военные не дают разрешения на то, на это. Они там реальные хозяева, это фактически крепостная территория армии. И им традиционно плевать - на природу, на людей, на всё. Никакой подотчетности обществу у наших военных нет.

Сейчас они "отрицают причастность", но они и год назад в Северодвинске всё отрицали первые дни, пока не приперло и не пришлось признать катастрофу. Доверия военным = 0.

Марина Ахмедова:

Причины трагедии на Камчатке в Авачинском заливе - а то, что там произошло, настоящая трагедия – называются нефициальные и предположительные. То ли танкер с течью прошел. То ли военные вылили в воду отходы, что Министерство Обороны отрицает. Серферам уже несколько дней резало от химикатов глаза, мутило и они были напуганы количеством выброшенных на берег мертвых обитателей океана. И это продолжалось не первую неделю. А у Минприроды Камчатки все в порядке, у них - все в пределах нормы. В Норильске тоже у нас все в порядке. Такое впечатление, что люди ненавидят планету, на которой живут. Ненавидят вообще все, кроме себя и денег. Вот за такое и надо давать тюремные сроки и увольнять целыми министерствами. Если не могут полюбить мир, в котором живут, пусть боятся причинять ему вред. Виновники трагедии - настоящие убийцы: подводных обитателей, океана, людей и Земли.

Сталингулаг:

Официальные версии произошедшего у берегов Камчатки вызывают только нервный смех. Негоже сумняшеся ТАСС, со ссылкой на какой-то неведомый источник, растиражировало, что мол, танкер заезжий нефть пролил, ну или отходы какие. Неизвестно, что за танкер, и тем более чей. Уж там их мимо пляжа этого Халактырского столько шастает, того и гляди, сёрфера собьют. Ищут! Остальные радостно подхватили и давай распространять. Вот только думается мне, что ТАСС застрял где-то в семидесятых годах вместе с ядохимикатами на Козельском, и не знает, что спустя какое-то время после захоронения опасных отходов был изобретен интернет. Что в интернете существует сайт Marinetraffic. Что движение любого танкера, как и балкера, и контейнеровоза, и газовоза, и даже тягача, можно отследить практически поминутно. Что танкеров в мировом океане всего около семи тысяч, и местонахождение любого из них, как и маршрут, известны доподлинно. Даже иранские танкера, отключающие транспондеры из-за санкций, чтобы скрыть транспортировки и перегрузку нефти, и те все под колпаком другой хитрой системы Spire Global. Что там было по закону о фейк-ньюз? Ах да, на ТАСС это, очевидно, не распространяется

Борис Мышляевцев:

По распоряжению камчатского губернатора Солодова публиковались фальшивые кадры: смотрите, на пляжах нет никаких мертвых животных.

Варяг Солодов, человек Трутнева, совсем недавно ""триумфально победил" на губернаторских "выборах".

Сейчас факт экологической катастрофы признан федералами, ведется следствие.

Солодов, судя по всему, довольно глуп. Разве сейчас можно что-то скрыть с помощью фальшивых фоточек? Получается для жителей Камчатки подтверждение хабаровского кейса: "Москва хорошего губера не пришлет".

Тина Канделаки:



И вот что удивительно: казалось бы, все мы привыкли, что скрыть уже ничего нельзя. Любой инцидент разлетается так, что жители Москвы о происходящем на Камчатке узнают день в день. А местные камчатские чиновники — нет.

Более того, чтобы преуменьшить масштаб происходящего, те же чиновники изготавливают «отфотошопленные» кадры: «Вот же пляж чистый, повода для паники нет. А рыбу и моллюсков штормом принесло — это нормально».

В итоге в этих иллюзиях и перестраховках, желании соврать «лишь бы чего не вышло», уходит время как на ликвидацию последствий катастрофы, так и на установление её виновника. Потому что версии «а может, танкер, а может, сброс отходов» никого не устраивают. И давайте согласимся в том, что утаивание случившейся катастрофы делает причастных к этому людей соучастниками преступления.

Максим Трудолюбов:

Врать и отпираться - всегда, везде и во всем