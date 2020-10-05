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В Петербурге умер один из основателей "Митьков" Владимир Тихомиров

"Митьки", Ленинград, 1980-е годы 

В Петербурге на 70-м году жизни умер один из основателей группы художников "Митьки" Владимир Тихомиров. Об этом в фейсбуке сообщил его брат Виктор, не уточнив причину смерти.

В официальном паблике "ВКонтакте", посвящённом творчеству Владимира Тихомирова, говорится, что он "ушёл неожиданно для близких".

Группа "Митьки" была основана в 1984-м году в Ленинграде и объединила вокруг себя десятки независимых художников, поэтов, музыкантов и просто неформальную молодёжь.

Долгое время жанр "Митьков" приравнивали к наивной живописи, в лучшем случае называя их творчество "городским фольклором", однако позже работы участников группы вошли в собрания ведущих художественных музеев, в том числе - Третьяковской галереи в Москве и Русского музея в Петербурге.

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