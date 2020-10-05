Президент Киргизии пообещал встретиться с лидерами партий

Президент Киргизии выразил готовность встретиться с лидерами политических партий, выражающих недовольство результатами выборами, прошедших в конце минувшей недели.

Как сообщает ТАСС, в состоявшихся в Киргизии 4 октября выборах приняли участие 56% из 3,5 млн зарегистрированных избирателей. На 120 мест в новом составе парламента претендовали 16 партий. По предварительным данным, барьер в 7% преодолели всего четыре из них. Это провластные "Биримдик" ("Единство"), которая получит 46 депутатских мандатов, и "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Киргизстан") - 45 мандатов, а также центристская "Кыргызстан" - 16 мандатов и оппозиционная "Бутун Кыргызстан" - 13 мандатов. Ожидается, что официальные результаты выборов будут объявлены до 24 октября.

В Бишкеке в понедельник, 5 октября, сторонники проигравших на выборах политических партий провели многолюдный митинг, требуя повторного голосования. По данным "Коммерсанта", на центральной площади Бишкека собралось около шести тысяч человек. Они попытались занять здание парламента, где находится и офис президента Сооронбая Жээнбекова, но полиция и подразделения МВД применили водомёты, резиновые пули и светошумовые гранаты и рассеяли наступавших.

Министерство здравоохранения Киргизии сообщило о более чем ста пострадавших, половина которых - сотрудники правоохранительных органов. С социальных сетях публикуются видеокадры противостояния между манифестантами и спецназом, на некоторых видно, как люди в форме спецназа со щитами мирно идут среди манифестантов. Однако, подтверждения таким сведениям из других источников не было.

Лидеры проигравших партий назвали прошедшие выборы "самыми грязными" в истории страны и заявили, что зафиксировали массовые нарушения на всех избирательных участках. В частности, наблюдатели от оппозиции сообщали о микроавтобусах, перевозящих одни и те же группы людей с участка на участок.

Согласно докладу ОБСЕ, выборы были "в целом проведены хорошо и кандидаты могли свободно агитировать, но заслуживающие доверия утверждения о подкупе голосов остаются серьёзной проблемой".