Дональд Трамп объявил, что в понедельник покидает госпиталь

Президент США Дональд Трамп заверил американцев, что будет выписан в понедельник вечером - через четыре дня после госпитализации с диагнозом COVID-19.

Непосредственно перед запланированной встречей со своими врачами, Трамп разместил твит, в котором объявил, что покинет госпиталь в 18:30 (местного времени), добавив, что он чувствует себя "действительно хорошо".

Однако, остаются вопросы относительно серьёзности его заболевания - после нескольких дней, в которые высказывались противоречащие друг другу утверждения.

Действительный масштаб инфицирования после мероприятия в Белом доме 26 сентября остаётся неопределённым.

"Отлично себя чувствую", пишет Трамп в Твиттере. "Не бойтесь Ковида. Не давайте ему управлять вашей жизнью. Мы разработали при администрации Трампа, великолепные медикаменты. Я чувствую себя сейчас лучше, чем чувствовал себя 20 лет назад!!"

Выписка президента происходит в то время, когда ещё несколько случаев заражения выявлены среди сотрудников Белого дома.

По меньше мере 12 человек из ближнего круга Трампа к настоящему времени показали положительные результаты тестирования. То же самое отмечено и среди сотрудников Белого дома, занимающих менее значительные посты.

26 сентября многие из этих людей пришли на церемонию в Розовый сад Белого дома, которая ныне рассматривается как событие, ставшее распространителем коронавируса".

Белый дом до сих пор не объявил, сколько именно человек из числа сотрудников администрации Трампа при тестировании показали положительные результаты - после того, как Трамп объявил о своём собственном диагнозе.

Пресс-секретарь Кейли Макэнани стала последним из известных высокопоставленных фигур, приближённых к президенту, которая подтвердила свой положительный тест в понедельник.

Первая леди Мелания Трамп, старшие помощники президента и несколько республиканских сенаторов также заявили ранее о положительных результатах своих тестов.