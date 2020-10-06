Президент Киргизии допустил отмену итогов выборов в парламент

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность отмены итогов состоявшихся в воскресенье парламентских выборов. Жээнбеков выступил с обращением, в котором заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. Он предложил лидерам оппозиционных партий успокоить своих сторонников, а граждан призвал не поддаваться провокациям. Жээнбеков заявил, что отдал приказ правоохранительным органам не допустить кровопролития. Президент Киргизии также сообщил, что предложил Центральной избирательной комиссии "отменить результаты выборов, если это необходимо и были случаи нарушения закона".

Тем временем участники протестов в Бишкеке заявили, что собираются назначить народное правительство и выбрать нового премьер-министра.

В ночь на 6 октября демонстранты, недовольные результатами выборов, захватили здания парламента, где также находится администрация президента, и Комитета национальной безопасности в Бишкеке. Они сломали ворота, зашли на территорию и после переговоров освободили осужденного на 11 лет по обвинению в коррупции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и бывших премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева.

В результате протестов в центре Бишкека пострадали 590 человек, один погиб, говорится в сообщении Минздрава Киргизии. 150 человек находятся в больницах с различными травмами.

Столкновения в Бишкеке начались 5 октября после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов из-за массовых нарушений и фальсификаций в процессе голосования. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

Милиция применила против участников митинга слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Митинги протеста проходят и в других городах Киргизии. В Оше произошли стычки между сторонниками и противниками оппозиционных партий.

На 120 мест в новом составе парламента претендовали 16 партий. По предварительным данным, барьер в 7% преодолели всего четыре из них. Это провластные "Биримдик" ("Единство"), "Родной Кыргызстан", центристская партия "Кыргызстан" и оппозиционная "Единый Кыргызстан". Ожидается, что официальные результаты выборов будут объявлены до 24 октября.

6 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретится с лидерами политических партий, которые приняли участие в парламентских выборах. На встречу будут приглашены лидеры всех 16 партий. Победившая на выборах пропрезидентская партия "Биримдик" заявила, что согласна на повторное голосование.