Учёные обнаружили странный цвет воды в одной из рек на Камчатке

На Камчатке в притоке реки Налычева, которая впадает в Авачинский залив, где ранее были найдены сотни погибших морских животных, учёные обнаружили ненормальные изменения цвета воды, плотные жёлто-коричневые и зелёные отложения на дне, а также пену по берегам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Александра Варкентина.
Пробы воды и грунта, по его словам направлены для исследования в Тихоокеанский филиал института во Владивосток, местную лабораторию, а также переданы в Следственный комитет России.
Местные жители также заметили оранжевую пену вдоль берега. Поверхность реки, по словам очевидцев, покрыта пленкой, на дне также желтый осадок.
В нескольких километрах от устья реки Налычева находится вулкан Козельский, где был построен крупный полигон для химических отходов. По оценкам властей, на полигоне хранилось не менее 20 тонн мышьяка. Экологи и раньше предупреждали об опасности захоронения ядохимикатов. Тяжелые металлы и пестициды проникают в подземные воды и по родникам попадают в водоёмы.
В 2010 году власти отчитались, что полигон будет законсервирован, сообщает "Новая газета".
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