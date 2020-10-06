Алексей и Юлия Навальные дали интервью Юрию Дудю. Главное

Алексей Навальный впервые после своего отравления дал видеоинтервью. Он вместе с женой Юлией побеседовал с журналистом, ведущим популярного ютуб-канала Юрием Дудем.

Навальный сказал, что его состояние улучшается с каждым днём. "Всё будет очень хорошо, и я поправлюсь" - сказал он. По его словам, врачи удивлены, что он восстанавливается с большой скоростью.

Говоря о своём отравлении, Алексей Навальный сказал, что пока не ясно, как именно яд попал в его организм. Практически установлено, что отравление произошло в гостинице - скорее всего, он дотронулся до какого-то предмета, на который был нанесён яд, но до какого, пока никто не знает.

Юлия Навальная объяснила своё решение перевезти мужа на лечение за границу "административным давлением" и тем, что в России никто не сказал бы правду о причинах случившегося с Алексеем Навальным. Сам Навальный считает, что в Омске он скорее всего не выжил бы, или же для его здоровья наступили бы необратимые последствия.

По мнению Навального, его не выпускали более суток из России, поскольку ожидали, что или он умрёт, или в его организме не найдут следов отравляющего вещества.

Навальный отверг одну из версий прокремлёвских СМИ о его отравлении - о том, что он якобы пил самогон.

По словам Навального, вещи в его номере, включая бутылку, на которой впоследствии, как утверждается, нашли следы "Новичка", сотрудники ФБК собрали, чтобы передать врачам. "Они не собирали улики, а взяли их на всякий случай" - сказал Навальный. По его словам, никто не ожидал, что он может быть отравлен именно "Новичком", и сам Навальный сначала в это не верил.

Навальный подтвердил свою версию о том, что он был отравлен по указанию Путина, а к отравлению скорее всего причастны сотрудники ФСБ или СВР. По словам оппозиционера, на причастность Путина указывает ряд факторов - но прежде всего то, что "Новичок" вряд ли может быть доступен никому, кроме спецслужб.

Навальный также задался вопросом о том, почему не возбуждено уголовное дело по факту отравления.