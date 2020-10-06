Нобелевская премия по физике присуждена за исследования Вселенной

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2020 год стали профессор Оксфордского университета Роджер Пенроуз, работающий в США германский учёный Рейнхард Генцель и американский физик Андреа Гез. Об этом было объявлено на церемонии в Стокгольме.

Пенроузу премия присуждена за исследования чёрных дыр в рамках теории относительности. Гензель и Гез награждены за "открытие супермассивного компактного объекта в центре нашей галактики".

Пенроуз получит половину суммы премии, а вторую половину разделят Генцель и Гез.

В сообщении Нобелевского комитета сказано, что премия в нынешнем году присуждена за исследования "тёмных тайн Вселенной".