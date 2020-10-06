Нобелевская премия по физике присуждена за исследования Вселенной

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2020 год стали профессор Оксфордского университета Роджер Пенроуз, работающий в США германский учёный Рейнхард Генцель и американский физик Андреа Гез. Об этом было объявлено на церемонии в Стокгольме.
Пенроузу премия присуждена за исследования чёрных дыр в рамках теории относительности. Гензель и Гез награждены за "открытие супермассивного компактного объекта в центре нашей галактики".
Пенроуз получит половину суммы премии, а вторую половину разделят Генцель и Гез.
В сообщении Нобелевского комитета сказано, что премия в нынешнем году присуждена за исследования "тёмных тайн Вселенной".
- Роджеру Пенроузу 89 лет. Он возглавляет кафедру математики в Оксфорде. Среди его наиболее известных открытий - разработка теории твисторов и изобретение так называемой мозаики Пенроуза. Изучал сингулярность и проблемы искусственного интеллекта, автор работ о философии науки. В 2013 году он дал большое интервью Радио Свобода.
- Рейнхард Генцель — немецкий учёный-астрофизик, ему 68 лет, он преподаёт в Калифорнийском университете в Беркли. Андреа Гез - наиболее молодая из лауреатов, ей 55 лет. Она преподаёт в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Генцель и Гез независимо друг от друга пришли к выводу, что в центре нашей галактики находится сверхмассивная чёрная дыра.
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