Никол Пашинян провёл совещание с военными в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил самопровозглашённую Нагорно-Карабахскую республику - на фоне наступления азербайджанской армии. Он провёл совещание с военными. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

По информации правительства Армении, Пашинян посетил Нагорный Карабах в понедельник 5 октября. Вместе с президентом самопровозглашённой республики Араиком Арутюняном и военачальниками он обсудил ситуацию в зоне боевых действий.

Ранее в понедельник администрация Нагорного Карабаха заявила, что столица самопровозглашенной республики, Степанакерт, четвёртый день подряд подвергалась обстрелу из тяжёлой артиллерии, одновременно шли бои на нескольких участках вдоль линии фронта. Министерство обороны Азербайджана утверждало, что армянские силы второй день подряд вели огонь по второму по величине азербайджанскому городу Гянджа. Ведомство отмечало, что обстрел вёлся со стороны Тавушской области Армении.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха продолжается с последних лет существования Советского Союза. Регион, населённый преимущественно армянами, в 1991 году объявил о независимости от Азербайджана, но ни одна из стран мира этот шаг не признала. Война, завершившаяся непрочным перемирием в 1994 году, оставила около 30 тысяч человек убитыми, ещё сотни тысяч – стали беженцами. Сейчас Нагорный Карабах и ряд прилегающих к нему районов контролируют армянские силы.