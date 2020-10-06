ОЗХО подтвердила, что Навальный был отравлен "Новичком"

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) передала вчера правительству ФРГ свой отчёт о работе в связи с запросом о технической помощи в связи с отравлением Алексея Навального 20 августа 2020 года.
Результаты анализов биомедицинских образцов, проведённых сертифицированными лабораториями ОЗХО, переданные правительству ФРГ, подтверждают, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, найденные в крови Навального и образцах мочи, имеют структурные характеристики, подобные токсичным веществам класса 1.А.14 и 1.А.15.
Постоянное представительство ФРГ в ОЗХО обратилось с просьбой о том, чтобы Технический секретариат разослал выводы этого отчёта всем государствам – участникам Конвенции о запрещении химического оружия и открыл бы общественный доступ к этим выводам.
- Федеративная Республика Германия запросила техническую помощь у Технического секретариата ОЗХО, согласно пункту "е" параграфа 38 Статьи VIII Конвенции о запрещении химического оружия в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Положения Конвенции определяют, что Технический секретариат обеспечивает техническое содействие и техническую оценку сторонам Конвенции при выполнении ими положений Конвенции, включая оценку химических веществ.
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