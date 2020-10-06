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В Киргизии после протестов премьер ушёл в отставку. ВИДЕО

Второй день беспорядков в Бишкеке, 6 октября 2020

Депутаты парламента Киргизии приняли отставку главы правительства Кубатбека Боронова и проголосовали за назначение Садыра Жапарова временно исполняющим обязанности премьер-министра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальные источники в Бишкеке.

СМИ Киргизии ранее сообщали, что Жапаров был осужден и отбывал наказание в виде лишения свободы за организацию в 2013 году незаконного митинга в Караколе. Тогда был захвачен в заложники губернатор региона. Он был освобождён вчера, 5 октября, в результате беспорядков в Бишкеке.

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