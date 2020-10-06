Медведчук приехал из Киева на переговоры с Путиным и Мишустиным

Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин встретились в Москве с главой украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктором Медведчуком, которого в СМИ называют "кумом Путина". На встрече президент России заявил о готовности содействовать восстановлению российско-украинских отношений "на всех уровнях" и "изучить вопрос" о частичной отмене санкций против украинских компаний.
Медведчук в свою очередь попросил снять российские санкции в отношении Украины, поскольку, по его словам, "часть украинских предприятий серьёзно страдает от закрытия экспорта в Россию, оставляя без работы около 150 тысяч сотрудников и их семей". Михаил Мишустин так же, как и Путин, пообещал "изучить его просьбу", заявив, что не "Россия начала эти процедуры", имея в виду введение взаимных санкции. В ответ Медведчук назвал санкции в отношении России "дурацкими".
- С 2014 года Украина регулярно вводит санкции против представителей российской власти и российских компаний за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе. Россия официально признана на Украине государством-агрессором. В ответ на каждые украинские санкции Россия вводит свои контрмеры.
- Виктор Медведчук подвергается жёсткой критике в своей стране за регулярные встречи с российским президентом и членами российского правительства. В марте нынешнего года Медведчук на встрече с Путиным обсуждал переговоры между Украиной и Россией в "нормандском формате". В прошлом году он встречался с Путиным, тогдашним главой правительства Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером, обсуждая поставки газа на Украину. При этом партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" не имеет большинства в Верховной раде Украины и напрямую не влияет на принимаемые украинской властью решения.
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