Медведчук приехал из Киева на переговоры с Путиным и Мишустиным

Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин встретились в Москве с главой украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктором Медведчуком, которого в СМИ называют "кумом Путина". На встрече президент России заявил о готовности содействовать восстановлению российско-украинских отношений "на всех уровнях" и "изучить вопрос" о частичной отмене санкций против украинских компаний.

Медведчук в свою очередь попросил снять российские санкции в отношении Украины, поскольку, по его словам, "часть украинских предприятий серьёзно страдает от закрытия экспорта в Россию, оставляя без работы около 150 тысяч сотрудников и их семей". Михаил Мишустин так же, как и Путин, пообещал "изучить его просьбу", заявив, что не "Россия начала эти процедуры", имея в виду введение взаимных санкции. В ответ Медведчук назвал санкции в отношении России "дурацкими".