В РПЦ не стали лишать сана священника, осуждённого за сутенёрство 

Руководство Выборгской епархии Русской православной церкви не собирается лишать сана иерея Николая Киреева, осуждённого за вовлечение в проституцию четырех жительниц Беларуси. Секретарь епархии Дионисий Холодов считает, что в деле Киреева нет неопровержимых доказательств его вины и уголовное дело является "чистой воды ерундой и чушью".

Холодов подчеркнул, что церковь с сочувствием относится к тяжёлой ситуации, в которой оказался Киреев, и "по возможности" его поддерживает.

В ноябре 2017 года священник Николай Киреев был приговорен к 5,5 годам колонии по делу об организации занятий проституцией. По версии следствия, для вербовки "живого товара" он вместе с неустановленными лицами использовал страницу в социальной сети "ВКонтакте".

В феврале 2020 года Ленинградский областной суд отменил решение, священник был освобожден. Однако позднее прокуратура Ленинградской области обжаловала его. В июле третий кассационный суд общей юрисдикции направил дело Киреева на новое рассмотрение. По итогам священника снова приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.