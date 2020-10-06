Умер Эдди ван Хален, основатель рок-группы Van Halen

Во вторник в США в возрасте 65 лет умер Эдди ван Хален, гитарист и один из основателей популярной в 1980-е годы группы Van Halen. Об этом сообщили его жена, сын и брат, находившиеся рядом с ним в последние минуты в палате госпиталя Сент-Джонс в Санта-Монике (штат Калифорния). Он умер от рака горла, который в последние дни резко обострился, а метастазы распространились на мозг и другие органы. Об этом сообщило издание TMZ.

"Мне не верится, что приходится это писать, но мой отец, Эдвард Людовик ван Хален, проиграл свою долгую и тяжелую битву с раком горла. Это произошло сегодня утром", - написал в "Твиттере" сын музыканта Вольф.

"Мое сердце разбито, и я не думаю, что смогу полностью восстановиться от этой потери. Я очень люблю тебя, папа", - написал он.

Группа Van Halen начала играть под этом названием в 1974 году. В 1980-е Van Halen были пионерами тяжелого рока. Van Halen удостоилась нескольких премий "Грэмми".