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Вкладчики Сбербанка забрали в сентябре почти $442 миллиона

В сентябре Сбербанк столкнулся с заметным оттоком валютных сбережений населения на фоне ослабления курса рубля. Всего вкладчики сняли около 442 миллионов долларов — это значительно больше, чем в последние месяцы, и сопоставимо с оттоком на пике пандемии.

Средства физических лиц в валюте за сентябрь сократились на 377 миллионов долларов, или на 1,2 процента, сообщил РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

Отток не побил рекордный показатель марта, когда клиенты сняли с депозитов один миллиард 390 миллионов долларов. Однако превысил показатели за апрель. Тогда срочные валютные вклады в Сбербанке сократились на 298 миллионов долларов.

При этом в августе Сбербанк стал единственным системно значимым банком, который показал приток средств россиян на валютных вкладах.

Опрошенные изданием эксперты предположили, что сокращение валютных вкладов может быть связано с ослаблением рубля и с низкими процентными ставками (0,35%). Потери от закрытия таких вкладов невысоки, зато так можно было зафиксировать прибыль на скачке стоимости евро и доллара, считают эксперты.

Ещё одной причиной сокращения валютных вкладов могла стать покупка квартиры по льготной программе ипотечного кредитования, которой можно воспользоваться до 1 ноября. Первоначальный взнос вполне мог быть уплачен из валютных сбережений россиян, отмечают эксперты.

Сбербанк не ответил на запрос РБК.

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