В Германии начинается процесс об убийстве Хангошвили

В Высшем земельном суде Берлина 7 октября начинается уголовный процесс по делу об убийстве бывшего полевого командира чеченских сепаратистов, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Он был застрелен в центре германской столицы 23 августа 2019 года. Обвиняемый - гражданин России, которого подозревают в совершении преступления по заказу российских властей.

Федеральная прокуратура Германии в своём обвинительном заключении ранее возложила на руководство России ответственность за то, что они отдали приказ совершить убийство. ​

Подозреваемый в убийстве россиянин был задержан по горячим следам. Он въехал в Германию по паспорту на имя Вадима Соколова, однако следователи считают, что это имя поддельное. Расследовательская группа Bellingcat и её партнёры утверждают, что установили его подлинное имя - Вадим Красиков.Его разыскивали власти России по обвинению в заказных убийствах, однако затем отменили ордер на его арест. По данным Bellingcat, Красиков активно общался с ветеранами подразделения ФСБ "Вымпел" и действующими сотрудниками ФСБ. Также следствие считает, что у него был сообщник Роман Д., который также имеет отношение к спецслужбам. Bellingcat утверждает, что это Роман Демьянченко, бывший офицер спецподразделения ФСБ.Его роль в убийстве пока не ясна.

Федеральная прокуратура ФРГ выдвинула против Красикова обвинение по 211-й статье Уголовного кодекса Германии (убийство). В обвинительном заключении в отношении подсудимого сказано: "Он либо рассчитывал на финансовое вознаграждение, либо разделял мотив своих заказчиков - убить политического противника и таким образом отомстить за участие в прошлых конфликтах с Россией".

Германия ранее обвинила российские власти в нежелании сотрудничать в расследовании дела, в связи с чем из Берлина были высланы несколько российских дипломатов. Официальная Москва называет обвинения в свой адрес "абсолютно беспочвенными". Deutsche Welle подчёркивает, что это дело, как до него отравление Скрипалей и после него - Алексея Навального, - усилило подозрения Берлина в том, что российские власти проводят внесудебные расправы над своими оппонентами, и предполагает, что оно может серьезно ухудшить германо-российские отношения.