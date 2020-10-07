Нобелевскую премию по химии дали за метод редактирования генома

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2020 год стали Дженифер Дудна и Эммануэль Шарпеньтье за разработку метода редактирования генома. Об этом было объявлено на церемонии в Стокгольме.

Эммануэль Шарпентье - французский учёный, специалист в области микробиологии. Профессор и директор Института инфекционной биологии Общества Макса Планка. Дженнифер Дудна - американский биохимик, профессор Калифорнийского университета в Беркли. Шарпеньте и Дудна в 2012 году опубликовали совместную статью о технологии редактирования генома CRISPR-Cas9, которая считается одной из важнейших вех в сфере генной инженерии.

Ранее стали известны имена нобелевских лауреатов в области медицины и физики. Премию по медицине присудили Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C, премию по физике — Роджеру Пенроузу, Андрее Гез и Райнхарду Генцелю — за исследование Вселенной.