Путин: у нас есть "общие ценности" с демократами в США

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1", которое выходит в эфир в среду, в день его рождения, прокомментировал предвыборную кампанию в США.
По словам Путина, кандидат от Демократической партии США Джо Байден использует в своих выступлениях "острую антироссийскую риторику". Однако Путин предложил обратить внимание на то, что идеология Демократической партии, по его словам, "ближе к идеям социал-демократии", а из этих идей выросли и идеи коммунизма. Путин сказал, что был идейным членом КПСС и ему нравится ряд "ценностей левого характера". "Поэтому в этом смысле есть даже какая-то идеологическая база для налаживания контактов с представителем Демократической партии", – сказал российский президент.
Он также выступил с утверждением, что афроамериканское население США "составляет устойчивую электоральную базу" демократов. "Но и Советский Союз постоянно поддерживал движение афроамериканцев к реализации обеспечения своих прав законных", – сказал Путин, сделав из этого вывод, что есть нечто, что "является общими ценностями" для российских властей и демократов в США.
Говоря о действующем президенте Дональде Трампе, Путин сказал, что при его администрации "больше всего было введено различного рода рестрикций и ограничений", а намерениям Трампа улучшить отношения с Москвой, как считает российский президент, помешал "двухпартийный консенсус" в США. При этом Путин сказал, что при Трампе Россия и США успешно взаимодействовали по ряду вопросов.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. Демократы в США критикуют Трампа за слишком мягкую, по их мнению, политику по отношению к России. Некоторые по-прежнему говорят о возможных связях людей из окружения Трампа с Россией, напоминая о российском вмешательстве в выборы 2016 года, направленном против демократов и Хиллари Клинтон. Более жёсткой линии по отношению к Москве добивается и ряд республиканцев. При этом Байден говорил, в частности, о необходимости попытаться сохранить договор с Россией об ограничении СНВ – об этом Путин тоже упомянул.
- Путин также прокомментировал ситуацию вокруг самопровозглашённого Нагорного Карабаха. Помимо прочего, он сказал, что Россия готова выполнить обязательства перед Арменией в рамках ОДКБ, однако на Карабах эти обязательства не распространяются. По словам Путина, огонь в Нагорном Карабахе нужно остановить "как можно быстрее".
- Говоря о событиях в Киргизии, где после народных волнений отменили итоги выборов, Путин сказал, что выборы были признаны представителями ОБСЕ. "И то, что там произошло после этого, конечно, нас не может не беспокоить". По словам Путина, он надеется на мирный исход кризиса.
- О Беларуси и отравлении Алексея Навального вопросов Путину не задавали.
- Сегодня же вышли в эфир и последние серии интервью Путина корреспонденту ТАСС Андрею Ванденко – сериал был прерван весной, поскольку коронавирус вытеснил другие темы из информационной повестки дня. В опубликованном сегодня отрывке Путин говорит о своих внуках, называет их "сладкими", но отказывается сказать, сколько у него внуков и сколько им лет. "Я знаю, что, ну, такая западная политическая культура связана с представительством как бы членов семьи. Но мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром", – сказал Путин.
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