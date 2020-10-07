Путин: у нас есть "общие ценности" с демократами в США

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1", которое выходит в эфир в среду, в день его рождения, прокомментировал предвыборную кампанию в США.

По словам Путина, кандидат от Демократической партии США Джо Байден использует в своих выступлениях "острую антироссийскую риторику". Однако Путин предложил обратить внимание на то, что идеология Демократической партии, по его словам, "ближе к идеям социал-демократии", а из этих идей выросли и идеи коммунизма. Путин сказал, что был идейным членом КПСС и ему нравится ряд "ценностей левого характера". "Поэтому в этом смысле есть даже какая-то идеологическая база для налаживания контактов с представителем Демократической партии", – сказал российский президент.

Он также выступил с утверждением, что афроамериканское население США "составляет устойчивую электоральную базу" демократов. "Но и Советский Союз постоянно поддерживал движение афроамериканцев к реализации обеспечения своих прав законных", – сказал Путин, сделав из этого вывод, что есть нечто, что "является общими ценностями" для российских властей и демократов в США.

Говоря о действующем президенте Дональде Трампе, Путин сказал, что при его администрации "больше всего было введено различного рода рестрикций и ограничений", а намерениям Трампа улучшить отношения с Москвой, как считает российский президент, помешал "двухпартийный консенсус" в США. При этом Путин сказал, что при Трампе Россия и США успешно взаимодействовали по ряду вопросов.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Демократы в США критикуют Трампа за слишком мягкую, по их мнению, политику по отношению к России. Некоторые по-прежнему говорят о возможных связях людей из окружения Трампа с Россией, напоминая о российском вмешательстве в выборы 2016 года, направленном против демократов и Хиллари Клинтон. Более жёсткой линии по отношению к Москве добивается и ряд республиканцев. При этом Байден говорил, в частности, о необходимости попытаться сохранить договор с Россией об ограничении СНВ – об этом Путин тоже упомянул.