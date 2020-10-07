Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Пресс-конференция Тихановской в Берлине. Видеотрансляция

Встреча Тихановской и Меркель

Бывший кандидат в президенты Беларуси, оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская даёт в среду пресс-конференцию по итогам своего визита в Берлин. Трансляцию ведёт "Настоящее время":

Накануне Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщили в штабе Тихановской, она рассказала канцлеру о политзаключённых в Беларуси и о продолжающихся протестах в стране. По словам Тихановской, протесты в Беларуси – это не борьба против России, главная цель их участников - новые выборы в стране.

В среду Тихановская также выступила по видеосвязи в парламенте Франции. Страны ЕС не признали легитимность нового срока Александра Лукашенко, который был объявлен победителем выборов 9 августа.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG