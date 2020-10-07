Пресс-конференция Тихановской в Берлине. Видеотрансляция

Бывший кандидат в президенты Беларуси, оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская даёт в среду пресс-конференцию по итогам своего визита в Берлин. Трансляцию ведёт "Настоящее время":

Накануне Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщили в штабе Тихановской, она рассказала канцлеру о политзаключённых в Беларуси и о продолжающихся протестах в стране. По словам Тихановской, протесты в Беларуси – это не борьба против России, главная цель их участников - новые выборы в стране.

В среду Тихановская также выступила по видеосвязи в парламенте Франции. Страны ЕС не признали легитимность нового срока Александра Лукашенко, который был объявлен победителем выборов 9 августа.