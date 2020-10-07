СК завёл уголовное дело из-за загрязнения на Камчатке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за загрязнения и гибели морских животных в акватории Авачинского залива на Камчатке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнении морской среды. Следователи сообщили об обнаружении в пробах прибрежных вод "загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компонент".

Ранее Генпрокуратура России заявила, что не нашла в пробах воды на Камчатке ядовитых веществ. В ведомстве сообщили только об обнаружении следов горюче-смазочных материалов.

Ранее специалисты камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии заявили, что в Авачинской бухте у берегов Камчатки из-за загрязнения воды неустановленным веществом погибли 95% морских организмов. По словам учёных, массовая гибель организмов наблюдается на глубине от 10 до 15 метров.