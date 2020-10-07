СК завёл уголовное дело из-за загрязнения на Камчатке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за загрязнения и гибели морских животных в акватории Авачинского залива на Камчатке. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дело заведено по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнении морской среды. Следователи сообщили об обнаружении в пробах прибрежных вод "загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компонент".
Ранее Генпрокуратура России заявила, что не нашла в пробах воды на Камчатке ядовитых веществ. В ведомстве сообщили только об обнаружении следов горюче-смазочных материалов.
Ранее специалисты камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии заявили, что в Авачинской бухте у берегов Камчатки из-за загрязнения воды неустановленным веществом погибли 95% морских организмов. По словам учёных, массовая гибель организмов наблюдается на глубине от 10 до 15 метров.
- В конце сентября жители Камчатки сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Авачинской бухте. Сёрферы рассказывали, что после контакта с водой у них краснели глаза и появлялись раздражения на коже. Блогеры публиковали в соцсетях фотографии выбросившихся на берег сотен морских животных. Позже гибель морских животных была зафиксирована в бухте Бабья, а также в Большой и Малой Лагерных бухтах.
- Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура и региональный Следственный комитет начали проверку, по итогам которой в прибрежных морских водах было выявлено загрязнение по нефтепродуктам более чем в три с половиной раза, и более чем в два с половиной раза – по фенолу.
- Российское отделение Greenpeace объявило об экологической катастрофе и требует немедленного расследования причин загрязнения и устранения последствий.
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