В Рязанской области горит склад боеприпасов, жителей эвакуируют

В Рязанской области эвакуируют жителей более 10 населённых пунктов в связи со взрывами боеприпасов на территории бывшей военной части в районе посёлка Желтухино.

Как сообщает минобороны, пожар начался из-за возгорания травы. "Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов", — сообщили военные.

По данным агентств, огонь уже дошёл до деревни Кузьминка-2 в трёх километрах от складов. Её жители были эвакуированы. Эвакуация идёт из населённых пунктов в радиусе 5 километров. Боеприпасы взрываются со скоростью один снаряд в десять секунд. Перекрыто движение по автотрассе Р-22 "Каспий".

О пострадавших не сообщается.

"Стены дрожат даже в соседних деревнях.", — рассказал RZN.info очевидец. По сообщению МЧС, к тушению привлекут вертолёты и специальный пожарный поезд.