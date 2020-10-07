Фильм Нади Захаровой "Окраина. Карантин" вошел в шорт-лист российской премии документального кино "Лавровая ветвь".

Вместе с ещё семью фильмами он отобран в категории "Лучший арт-фильм". Тройки финалистов будут объявлены 16 ноября 2020, а церемония вручения премии состоится 10 декабря.

Фильм, снятый для документального проекта Радио Свобода "Признаки жизни", - это зарисовка первых карантинных недель в начале апреля на окраине Перми, когда только был введен режим "самоизоляции" из-за эпидемии коронавируса.

Надя Захарова - режиссер, фотограф и художник - известна документальными фильмами "Огонь" и "Колокол".

Помимо "Окраины" для "Признаков жизни" Захарова сняла фильмы "Между лесом и тюрьмой" - о том, как живет рядом с зоной поселок Ныроб, и "После угля" - о бывшем шахтерском городе Кизел.

Документальный проект Радио Свобода "Признаки жизни" рассказывает истории людей разных судеб и убеждений – жителей больших городов и заброшенных деревень в России.