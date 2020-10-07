Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Фильм Нади Захаровой "Окраина. Карантин" в шорт-листе "Лавровой ветви"

Кадр из фильма Нади Захаровой "Окраина. Карантин"

Фильм Нади Захаровой "Окраина. Карантин" вошел в шорт-лист российской премии документального кино "Лавровая ветвь".

Вместе с ещё семью фильмами он отобран в категории "Лучший арт-фильм". Тройки финалистов будут объявлены 16 ноября 2020, а церемония вручения премии состоится 10 декабря.

Фильм, снятый для документального проекта Радио Свобода "Признаки жизни", - это зарисовка первых карантинных недель в начале апреля на окраине Перми, когда только был введен режим "самоизоляции" из-за эпидемии коронавируса.

Надя Захарова - режиссер, фотограф и художник - известна документальными фильмами "Огонь" и "Колокол".

Помимо "Окраины" для "Признаков жизни" Захарова сняла фильмы "Между лесом и тюрьмой" - о том, как живет рядом с зоной поселок Ныроб, и "После угля" - о бывшем шахтерском городе Кизел.

Документальный проект Радио Свобода "Признаки жизни" рассказывает истории людей разных судеб и убеждений – жителей больших городов и заброшенных деревень в России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG