"Проект" опубликовал новое видео избиений в ярославской колонии

Издание "Проект" опубликовало видеозапись, сделанную в 2016–2017 годах, на которой одного из заключённых ярославской колонии №1 избивают сотрудники ФСИН. Осуждённому наносят удары дубинками по ягодицам за отказ раздеться догола (видеозапись содержит сцены насилия).

По информации "Проекта", заключённый, чьё имя не называется из соображений безопасности, возвращаясь с прогулки, якобы грубо ответил одному из сотрудников ФСИН. Из-за этого его решили обыскать тщательнее, чем обычно. Осуждённого заставляли раздеться в коридоре, а когда он отказался, его завели в комнату для воспитательных работ. Там заключённого заставляли снять трусы и присесть, но он не стал выполнять требования сотрудников колонии. Тогда работники ФСИН начали его избивать. На видеозаписи хорошо видны лица некоторых сотрудников колонии. "Проекту" удалось опознать троих из них. Бывшие заключённые заявили изданию, что эти сотрудники больше не работают в колонии.

О систематических пытках в колониях Ярославкой области стало известно после того, как в июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видеозапись избиения заключённого колонии №1 Евгения Макарова, сделанную на регистратор одного из сотрудников ФСИН. После этого было возбуждено уголовное дело, по которому арестовали 14 человек. Позже выяснилось, что пыткам в учреждении подвергались десятки осуждённых.

Макаров заявлял о систематических издевательствах со стороны сотрудников ФСИН ещё в 2017 году, однако Следственный комитет завёл уголовное дело лишь после публикации видеодоказательств.