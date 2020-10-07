Обморок детей на линейке объяснили "торжественностью" 

Начальник управления образования администрации города Великие Луки Татьяна Лозницкая назвала причиной плохого самочувствия 13 детей на линейке "серьезность и волнительность мероприятия". Ее заявление опубликовано на сайте мэрии.

"Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьёзное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребёнок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнёсся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно", - заявила чиновница. Лозницкая считает, что педагоги с повышенным вниманием следили за школьниками, спрашивали об их самочувствии, после чего ученики "невольно начинали задумываться". Она добавила, что считает происшествие стечением обстоятельств.

В городе Великие Луки Псковской области 13 школьников во время торжественной линейки потеряли сознание. Детей госпитализировали в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура сообщала о проверке.

Почему дети почувствовали себя плохо, неизвестно. Версия о том, что они отравились, официально не подтверждается. Экспертиза не нашла в их организме наркотических или других веществ. Сейчас все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, хотя ранее сообщалось, что двое детей попали в реанимацию. Лозницкая это опровергла, сказал, что "ни одного ребёнка в тяжелом состоянии не было".