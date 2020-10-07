В Госдуме планируют ужесточить статью УК о "реабилитации нацизма"  

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за "реабилитацию нацизма". Яровая, в частности, предлагает усилить "меры уголовной ответственности за отрицание фактов, установленных приговором международного военного трибунала, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а также распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".
Также в законопроектах предлагается ужесточить уголовную ответственность за "реабилитацию нацизма" с использованием интернета.
Агентство "Интерфакс" отмечает, что 6 октября инициативы Яровой получили положительные отзывы правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
Сейчас за нарушение статьи уголовного кодекса о реабилитации нацизма можно получить до трёх лет лишения свободы, а если преступление совершено с использованием служебного положения или СМИ, то до пяти лет.
- Ирина Яровая, являющаяся депутатом Госдумы с 2007 года - автор и соавтор более двухсот законопроектов, среди которых законы об иностранных агентах, об уголовной отвественности за клевету, об ужесточении сроков заключения за организацию массовых беспорядков и призывы к ним, а также закон об обязанности операторов связи передавать спецслужбам информацию пользователей, включая личную переписку.
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