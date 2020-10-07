В Госдуме планируют ужесточить статью УК о "реабилитации нацизма"  

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за "реабилитацию нацизма". Яровая, в частности, предлагает усилить "меры уголовной ответственности за отрицание фактов, установленных приговором международного военного трибунала, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а также распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".

Также в законопроектах предлагается ужесточить уголовную ответственность за "реабилитацию нацизма" с использованием интернета.

Агентство "Интерфакс" отмечает, что 6 октября инициативы Яровой получили положительные отзывы правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Сейчас за нарушение статьи уголовного кодекса о реабилитации нацизма можно получить до трёх лет лишения свободы, а если преступление совершено с использованием служебного положения или СМИ, то до пяти лет.