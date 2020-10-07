В московские СИЗО снова не пускают наблюдателей, ссылаясь на COVID-19

В столичных следственных изоляторах снова введены ограничения на посещение арестованных. Официально это объясняется ростом заболеваемости коронавирусом в Москве. Член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала агентству "Интерфакс", что уже в среду представители ОНК не смогли посетить один из изоляторов.

Ещё один член комисси Марина Литвинович рассказала, что согласно распоряжению главного санитарного врача ФСИН, прекращены долгосрочные свидания с арестованными, а адвокаты не могут встречаться с подзащитными в камерах.

Ограничения на посещение арестованных в российских следственных изоляторах и заключённых в колониях были введены весной в связи с пандемией COVID-19, однако даже когда заболеваемость коронавирусом пошла на спад, начальники многих СИЗО и тюрем продолжали не пускать наблюдателей и адвокатов, ссылаясь на пандемию.

Правозащитники отмечали рост жалоб заключённых на давление и пытки в это время.