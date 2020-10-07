Михаил Жванецкий объявил об уходе со сцены 

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий принял решение прекратить концертную деятельность и больше не выступать со сцены. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил его представитель Олег Сташкевич.
Кроме того, Жванецкий закрыл телевизионную передачу "Дежурный по стране" на телеканале "Россия 1", соведущим которой он был и выход которой был приостановлен в декабре прошлого года. По словам Сташкевича, Жванецкий остаётся просто писателем. О причинах принятых решений не сообщается.
В марте Михаилу Жванецкому исполнилось 86 лет. Летом он говорил, что почти не выходит из дома из-за плохого самочувствия.
- В программе "Дежурный по стране" Жванецкий - кроме того, что читал свои произведения - высказывался на общественно-политические темы, часто критикуя и высмеивая действия российских властей.
- В 1996 году писатель публично выступил против операции российских войск в Чечне, позже выступал в защиту арестованной сотрудницы компании ЮКОС Светланы Бахминой и в защиту панк-группы Pussy Riot.
- При этом президент России Владимир Путин лично поздравлял Жванецкого с несколькими юбилеями, а в прошлом году наградил сатирика орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
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