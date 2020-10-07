Глава Роспотребнадзора заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 60 регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в среду о росте заболеваемости коронавирусом и об осложнении эпидемиологической ситуации в 60 регионах России. По её словам, основная категория заболевших - люди в возрасте от 30 до 49 лет. "Или будем соблюдать ограничения, или придётся принимать какие-то другие меры", - добавила она, не уточнив какие меры именно.

Ранее издание Baza сообщило о том, что московские власти планируют вновь ввести пропускной режим, который действовал в городе весной, во время пика заболеваемости COVID-19. В пресс-службе мэрии Москвы не подтвердили это. Пока что в столице, ситуация с COVID-19 в которой, по словам мэра Сергея Собянина, близка к пиковым значениям весны, снова начали массово штрафовать граждан за отсутствие медицинских масок, сотрудники госучреждений переводятся на удалённую работу, закрываются школы и отменяются многие массовые мероприятия.

С 9 октября в городе временно отменяется льготный проезд на транспорте для школьников и людей старше 65 лет. Кроме того, на работодателей будут налагать штрафы до 300 тысяч рублей за отказ переводить сотрудников на работу из дома.

В среду очевидцы сообщили об очередях из машин скорой помощи возле нескольких столичных больниц.

За последние сутки в России выявлены 11 тысяч 115 новых случаев заражений коронавирусом, из них 3 тысячи 229 случаев зафиксированы в Москве. В столице скончался 41 пациент - это максимальный показатель с 19 июня.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 миллион 248 тысяч 619 человек. Почти 22 тысячи из них умерли.