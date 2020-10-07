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Пашинян и Путин обсудили наёмников в Карабахе

Нагорный Карабах, 7 октября 2020 года

Появление иностранных наёмников в зоне армяно-азербайджанского конфликта в самопровозглашённом Нагорном Карабахе и их влияние на текущие события стали основной темой переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в интервью РБК заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, часть наёмников останется в регионе. Это будет означать расширение территории их действий.

Ранее о том, что на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе воюют джихадисты, прибывшие из Турции, сообщали российские военные и президент Франции Эммануэль Макрон. Анкара обвинения отвергла. В свою очередь Минобороны Азрбайджана заявляло, что среди убитых армянских военных в зоне конфликта есть этнические армяне — наёмники из Сирии и Ближнего востока.

Как отмечают СМИ, 7 октября из Нагорного Карабаха поступала противоречивая информация. Баку заявил об успешном продвижении своей армии, Ереван - об отражении атак противника.

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил проблему в регионе с главами Минобороны Армении и Азербайджана. Подробности разговора не разглашаются.

  • Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
  • Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха продолжается с последних лет существования Советского Союза. Регион, населённый преимущественно армянами, в 1991 году объявил о независимости от Азербайджана, но ни одна из стран мира этот шаг не признала. Война, завершившаяся непрочным перемирием в 1994 году, оставила около 30 тысяч человек убитыми, ещё сотни тысяч стали беженцами. Сейчас Нагорный Карабах и ряд прилегающих к нему районов контролируют армянские силы.

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