Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда освобождён под залог в $1 млн

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, которого обвинили в непреднамеренном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае этого года, вышел из тюрьмы под залог в один миллион долларов. Об этом сообщает Fox News.

Шовин находился под стражей с конца мая. Ему предъявлено обвинение в убийстве второй степени, наказание за которое предусматривает до 40 лет тюрьмы. Бывший полицейский должен предстать перед судом 8 марта будущего года.

Адвокаты семьи Флойда раскритиковали освобождение Шовина под залог.

Трое других полицейских, которые находились на месте инцидента с Флойдом, и обвиняются в пособничестве и подстрекательстве, ранее также были освобождены до суда под залог.