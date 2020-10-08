Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда освобождён под залог в $1 млн

Бывший полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, которого обвинили в непреднамеренном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае этого года, вышел из тюрьмы под залог в один миллион долларов. Об этом сообщает Fox News.

Шовин находился под стражей с конца мая. Ему предъявлено обвинение в убийстве второй степени, наказание за которое предусматривает до 40 лет тюрьмы. Бывший полицейский должен предстать перед судом 8 марта будущего года.
Адвокаты семьи Флойда раскритиковали освобождение Шовина под залог.

Трое других полицейских, которые находились на месте инцидента с Флойдом, и обвиняются в пособничестве и подстрекательстве, ранее также были освобождены до суда под залог.

  • 46-летнего Джорджа Флойда задержали 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, пытаясь обезвредить афроамериканца, надавил ему коленом на шею и игнорировал жалобы на нехватку воздуха. Флойд умер в больнице Миннеаполиса. Видеозаписи инцидента стремительно распространились по социальным сетям.
  • Власти Миннесоты после проведения судебно-медицинской экспертизы признали смерть Флойда убийством.
  • Гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией стала причиной массовых акций в США с требованием расследовать это происшествие и прекратить полицейское насилие в стране. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах США был введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG