Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда освобождён под залог в $1 млн

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, которого обвинили в непреднамеренном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае этого года, вышел из тюрьмы под залог в один миллион долларов. Об этом сообщает Fox News.
Шовин находился под стражей с конца мая. Ему предъявлено обвинение в убийстве второй степени, наказание за которое предусматривает до 40 лет тюрьмы. Бывший полицейский должен предстать перед судом 8 марта будущего года.
Адвокаты семьи Флойда раскритиковали освобождение Шовина под залог.
Трое других полицейских, которые находились на месте инцидента с Флойдом, и обвиняются в пособничестве и подстрекательстве, ранее также были освобождены до суда под залог.
- 46-летнего Джорджа Флойда задержали 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, пытаясь обезвредить афроамериканца, надавил ему коленом на шею и игнорировал жалобы на нехватку воздуха. Флойд умер в больнице Миннеаполиса. Видеозаписи инцидента стремительно распространились по социальным сетям.
- Власти Миннесоты после проведения судебно-медицинской экспертизы признали смерть Флойда убийством.
- Гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией стала причиной массовых акций в США с требованием расследовать это происшествие и прекратить полицейское насилие в стране. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах США был введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.
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