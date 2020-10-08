Из-за пандемии в Москве почти на 40% выросло число кремаций

Во время пандемии коронавирусной инфекции число кремаций в Москве выросло на 38 процентов. Об этом в интервью РБК сообщил глава оператора столичных кладбищ Государственного бюджетного учреждения "Ритуал" Артем Екимов.

По его словам, обычно на 53-54 процентов кремаций приходилось 46-47 процентов захоронений. Однако на фоне эпидемии COVID-19 число кремаций увеличилось до 72 процентов.

Екимов рассказал, что в случае смерти человека с коронавирусом сотрудники "Ритуала" в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора предлагали его родственникам кремацию, но не настаивали на ней. "Люди откликались, и доля кремаций в этот момент выросла", — отметил Екимов



Актуальной статистикой смертности за 2020 год глава "Ритуала" не располагает. В среднем в Москве, по его словам, в год умирает порядка 120 тысяч человек.

В Москве за последние сутки умерли 55 человек, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус. Это максимум с 10 июня. Общее число умерших от СOVID-19 в Москве, по официальным данным, достигло 5 497.

Согласно исследованию учёных НИИ организации и информатизации здравоохранения и Института демографии РАН, официальные данные о смертности от коронавируса в Москве могут быть занижены в два раза, сообщает издание Baza.

Департамент здравоохранения Москвы отрицает занижение данных о смертности от коронавируса. "Всем без исключения пациентам с подтверждённым коронавирусом или подозрением на него в случае смертельного исхода проводится патологоанатомическое исследование. В ежемесячный отчёт по смертности от коронавируса включаются все пациенты, у которых COVID-19 послужил основной или сопутствующей причиной смерти", – заявили в пресс-службе ведомства.