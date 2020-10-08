Умер кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих

В Москве на 96-м году жизни умер бывший член Совета Федерации, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, дважды Герой Социалистического труда Владимир Долгих. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Московского городского Совета ветеранов, председателем которого был Долгих.



Владимир Долгих родился в 1924 году на территории современного Красноярского края. Участвовал в Великой отечественной войне. В 1944 году был демобилизован после ранения. Долгих награжден медалью "За оборону Москвы", двумя орденами Великой Отечественной войны I степени.



После увольнения из армии Долгих поступил в Иркутский горно-металлургический институт. Позже он работал главным инженером, а потом с 1962 по 1969 годы - директором Норильского горно-металлургического комбината. В 1989 году предприятие вошло в состав "Норильского никеля".



После ухода с комбината Долгих работал первым секретарем Красноярского крайкома КПСС, был секретарем ЦК КПСС. С 1982 по 1988 годы — кандидат в члены Политбюро. В 1986 году входил в состав группы Политбюро ЦК КПСС по координации спасательных работ на Чернобыльской АЭС.



Был членом совета директоров "Норникеля", депутатом Госдумы VI созыва - членом фракции "Единая Россия".