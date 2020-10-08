Мосгорсуд вынес первый приговор за статус вора в законе

Мосгорсуд вынес первый приговор по новой статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом пишет "Коммерсантъ".

11 лет колонии получил 34-летний вор в законе Шалва Озманов (Кусо). Как признал суд, он ещё не успел накопить собственный криминальный опыт, но пользовался поддержкой влиятельного родственника Захария Калашова (Шакро Молодой), которого ФСБ считает лидером всей российской организованной преступности. Кусо получил два года лишения свободы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и еще девять лет по новой статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Уликами против обвиняемого, по информации издания, стали выколотый на его плече погон в форме эполета и переданная в московское СИЗО "Пресня" записка, в которой несколько воров в законе порекомендовали другим арестантам уважать Озманова и выполнять все его распоряжения.

Ещё одним доказательством против Озманова стали его татуировки - изображения пистолетов на груди, восьмиконечных звезд на коленях и ключицах, крестов и пауков. Судебная культурологическая экспертиза пришла к выводу, что такие наколки свидетельствуют о принадлежности Озманова к воровской касте.

В приговоре было отмечено, что в карьере Шалвы Озманова отсутствие "криминального опыта" компенсировалось родственными связями. Молодой человек приходится внучатым племянником авторитетнейшему на постсоветском пространстве вору в законе Захарию Калашову (Шакро Молодой), отбывающему срок за вымогательство.

Защита Озманова заявила, что обжалует приговор.

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для воров в законе в апреле 2019 года. Этот закон дополнил Уголовный кодекс статьей "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Она предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.