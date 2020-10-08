В Минске приостановлен иск о лишении портала Tut.by статуса СМИ

Суд в Минске приостановил рассмотрение иска белорусского министерства информации о лишении портала Tut.by статуса СМИ. Судья удовлетворил требование адвоката о приостановке производства.

С начала августа издание Tut.by после выхода ряда публикаций, в том числе о протестах после президентских выборов, получило четыре предупреждения от Миниформа. Эти документы могли стать основанием для лишения портала статуса СМИ. Адвокаты Tut.by обратились в Верховный суд с требованием признать три из четырёх предупреждений недействительными. Заседание Верховного суда по вопросу издания намечено на 26 октября.

Мининформ лишил Tut.by статуса СМИ на три месяца, начиная с 1 октября. В самом издании заявили, что продолжат работу как интернет-ресурс.

Регистрация интернет-ресурсов в качестве сетевых изданий, согласно белорусскому законодательству, носит добровольный характер. Статус СМИ даёт некоторые преимущества, в частности, возможность на законных основаниях присутствовать на массовых мероприятиях и передавать оттуда информацию.

Портал активно освещал ход последней президентской кампании и массовые протесты с требованием пересмотра итогов выборов, которые многие называют сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.