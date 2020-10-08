Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала Луиза Глюк. Об этом объявила Шведская академия. Глюк присудили премию с формулировкой "за ясный поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным". Луиза Глюк опубликовала двенадцать сборников стихов и несколько томов поэтических эссе. За один из них, "Дикий ирис", она удостоилась Пулитцеровской премии.

В прошлом году премию получили два писателя Ольга Токарчук за 2018 год и Петер Хандке – за 2019.

В 2018 году Нобелевский комитет отказался от вручения премии по литературе из-за скандала в Шведской академии. Фотографа Жана-Клода Арно, мужа члена Шведской академии, поэтессы Катарины Фростенсон, заподозрили в раскрытии имен будущих лауреатов и сексуальных домогательствах. Стало известно минимум о семи утечках информации. Его приговорили к двум годам тюрьмы.

Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. За это время лауреатами стали более 900 человек. Среди них пять российских и советских писателей и поэтов: Иван Бунин, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын и Иосиф Бродский.

Размер Нобелевской премии в этом году вырос на один миллион и составляет 10 миллионов шведских крон. Это чуть больше одного миллиона долларов.