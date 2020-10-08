МИД Армении лишил аккредитации журналиста "Новой газеты"

Министерство иностранных дел Армении аннулировало журналистскую аккредитацию корреспондента "Новой газеты" Ильи Азара, ранее выданную для работы в Нагорном Карабахе.

"Официально за то, что я без аккредитации въехал в Карабах, хотя изначально МИД выдал мне, как и остальным журналистам, аккредитацию именно для работы в Карабахе. Якобы уже в процессе (когда я был в Карабахе, куда пограничники НКР пропускают без вопросов) процедура аккредитации была изменена, о чем сообщали по имейлу (!). Неофициальная (и основная) причина, как мне дали ясно понять: это мой вчерашний репортаж из Шуши и Лачина, который, по словам представителя МИД, вызвал негативный общественный резонанс (что правда)", — написал Азар.

Азар согласился, что его материал "задел патриотические чувства армян и понравился азербайджанцам", но подчеркнул, что ложных фактов в этой статье нет.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян подтвердил потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

Во время конфликта в Нагорном Карабахе погибли 30 мирных жителей, еще 144 пострадали, заявила сотрудница постпредства республики при ООН Лала Мехдиева на заседании Третьего комитет ГА ООН (занимается гуманитарными проблемами). По ее словам, среди убитых есть женщины и дети. Представительница Азербайджана при этом обвинила Армению в использовании наемников. "Иностранные наемники набирались в качестве "добровольцев" и использовались в боевых операциях против Азербайджана",— сказала она.