Семейные тайны Навальных и "секретное" видео Путина

После интервью Юрия Дудя с семьей Навальных о Юлии, кажется, стало известно еще меньше, чем было. А также: почему именно сейчас Кремль решил выложить "семейную" серию интервью В.Путина, которое тот еще зимой дал ТАССовцу Андрею Ванденко, но которое тогда было запрещено к показу? А также: обида на Алексея Навального немецкого друга Путина Герхарда Шредера. А также: острый политический спор Ю.Дудя и А.Навального. Гость студии Станислав Белковский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.