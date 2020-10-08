Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Семейные тайны Навальных и "секретное" видео Путина

Кадр из интервью Дудя с Навальными

После интервью Юрия Дудя с семьей Навальных о Юлии, кажется, стало известно еще меньше, чем было. А также: почему именно сейчас Кремль решил выложить "семейную" серию интервью В.Путина, которое тот еще зимой дал ТАССовцу Андрею Ванденко, но которое тогда было запрещено к показу? А также: обида на Алексея Навального немецкого друга Путина Герхарда Шредера. А также: острый политический спор Ю.Дудя и А.Навального. Гость студии Станислав Белковский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG