Во Владикавказе "повесили" Александра Лукашенко

Во Владикавказе неизвестные повесили на мосту картонную фигуру Александра Лукашенко. Как пишут местные телеграм-каналы, макет принадлежал магазину с белорусскими продуктами, который находится неподалеку, – фигуру Лукашенко использовали для привлечения клиентов.

В Беларуси уже два месяца продолжаются акции протеста с требованием отставки Лукашенко. Оппозиция обвиняет его в фальсификации результатов президентских выборов и не признает его на посту главы государства.

При разгоне мирных митингов в стране погибли не менее четырёх человек, ещё шестеро числятся пропавшими без вести. Точное количество пострадавших и арестованных до сих пор неизвестно, но счёт может идти на тысячи.

ЕС и США также не признают белорусские выборы законными и состоявшимися. Однако Россия поддержала Лукашенко и пообещала ему помощь, в том числе силовую. Кроме этого, по данным СМИ, Кремль отправил в Минск сотрудников российских государственных телеканалов для информационной поддержки режима Лукашенко.