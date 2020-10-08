На медика завели дело из-за принятия помощи от "Альянса врачей"

В Новгородской области против хирурга Окуловской центральной районной болбницы Юрия Коровина возбудили административное дело из-за того, что он принял помощь от "Альянса врачей". Медика обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Коровин, который является членом профсоюза "Альянс врачей", рассказал, что принял от волонтеров тонометры, безртутные градусники, электрические чайник и плиту, а также микроволновку, пишет МБХ Медиа. Медик связывает административное дело с его политической позицией. По его мнению, врача его решили наказать.

В начале апреля волонтеры профсоюза "Альянс врачей" привезли в Новгородскую область средства защиты и другую помощь. Полицейские остановили машины, после того, как активисты съездили в Окуловский район.

Сотрудники правоохранительных органов силой задержали председателя медицинского профсоюза Анастасию Васильеву, продержали ее всю ночь и утро в здании ОВД без еды. Позже суд оштрафовал Васильеву и восемь волонтеров "Альянса врачей". Главный врач Окуловской районной больницы запретил медработникам использовать средства защиты, которые персонал получил от "Альянса врачей".