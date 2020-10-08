Следствие вернуло вещи Ирины Славиной, изъятые при обыске, её мужу

Следствие вернуло личные вещи, изъятые у нижегородской журналистки Ирины Славиной во время обыска, её мужу, сообщил адвокат Александр Караваев.

По его словам, у следователей остался только мобильный телефон Славиной. Они вернули компьютер, ноутбуки, флешки и блокноты. Караваев отметил, что как и следовало ожидать, никакого доказательственного значения для уголовного дела изъятое не имело.

2 октября главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина совершила акт самосожжения возле здания регионального управления МВД, написав незадолго до этого на своей странице в фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

За день до этого у Славиной прошёл обыск по уголовному делу, возбуждённому против предпринимателя Михаила Иоселевича. Его обвиняют в осуществлении на территории России деятельности нежелательной организации – в связи с тем, что в принадлежащем ему помещении, по версии следствия, устраивали лекции активисты движения "Открытая Россия". В ходе обыска у Славиной изъяли все электронные устройства, личные вещи, документы, блокноты с записями, ноутбук дочери, телефон мужа. "Я осталась без средств производства", – написала журналистка, отметив, что никакого отношения к "Открытой России" никогда не имела.

Правозащитники и журналисты требуют от Следственного комитета расследовать причины самосожжения Славиной по статье о доведении до самоубийства, а также прекратить практику "обысков устрашения".

Профсоюз журналистов и работников СМИ подчеркнул, что "ответственность за смерть Славиной должны понести все, кто заводил дела, подписывал постановления, выносил приговоры, проводил унизительный обыск – все, кто планомерно превращал её жизнь в ад".