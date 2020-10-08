Экс-координатора "Открытой России" выпустили из-под домашнего ареста

В Пскове бывшего координатора движения "Открытая Россия" Лию Милушкину, которую вместе с супругом обвиняют в сбыте крупной партии наркотиков, городской суд выпустил из-под домашнего ареста и заменил его запретом определенных действий. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на адвоката обвиняемой Татьяну Мартынову.

После отмены домашнего ареста Лия Милушкина сможет устроиться на работу, но ей запрещено общаться участниками уголовного дела, давать интервью СМИ, пользоваться интернетом и находиться на улице с 22 вечера до 6 утра. "Я объяснила суду, что у несовершеннолетних детей Лии и Артема объективно нет средств к существованию. Неправильно, когда оба родителя лишены свободы: кто-то же должен содержать детей, кормить их и покупать им одежду. Материальная ситуация там давно критическая, но сейчас особенно обострилась.", - заявила Мартынова.

Супругу Лии активисту "Открытой России" Артему Милушкину меру пресечения не изменили. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО. Суд согласился с мнением следователя, что Милушкин вне СИЗО может возобновить преступную деятельность, повлиять на свидетелей или скрыться за границей.

Лию и Артёма Милушкиных задержали в январе 2019 года. Их обвиняют в сбыте крупной партии наркотиков. Артему также вменяют организацию серии поджогов. В деле есть еще два обвиняемых, которые, по версии следствия, участвовали в поджогах по заданию Милушкина. Обвинение против активистов строилось на показаниях полицейского агента Станислава Павлова, на суде сообщалось о его наркозависимости. Павлов сейчас отбывает срок за хранение наркотиков.