Директор банка "Траст" задержан по подозрению в мошенничестве

В Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан главный исполнительный директор банка "Траст" Михаил Хабаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Владимира Слащева.

Перед задержанием Хабарова допросили в Следственном комитете, у него дома провели обыск. В пятницу Пресненский суд рассмотрит вопрос о его аресте.

По версии следствия, Хабаров похитил у своего бывшего партнера по группе компаний "Деловые линии" Александра Богатикова около 842 миллионов рублей. Защита Хабарова, который причастность к мошенничеству отрицает, отмечает, что в основу дела лег давний конфликт между бизнесменами, пишет "Коммерсантъ".

Дело является попыткой оказать незаконное уголовно-правовое давление на Хабарова и заставить его отказаться от взыскания с Богатикова долга в 58 миллионов долларов, подтвержденного решением Лондонского международного третейского суда, вынесенным в январе 2020 года, заявил изданию адвокат Владимир Слащев .

Он отметил, что во время разбирательства в суде Богатиков не оспаривал заключенного ранее с Хабаровым соглашения, но теперь пожаловался в Следственный комитет, что партнер якобы "принудил его заключить соглашения об опционе и об оказании услуг, введя тем самым в заблуждение". По словам адвоката, заявление Богатикова в правоохранительные органы "не подтверждено ни одним документом".



В пресс-службе "Траста" также назвали странным тот факт, что преследование началось после того, как Хабаров выиграл дело в Лондонском международном третейском суде.