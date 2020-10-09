В главном земельном суде Берлина начался судебный процесс, который с большой вероятностью повлияет на двусторонние отношения Германии и России.

Речь идет о процессе по делу об убийстве бывшего полевого командира чеченских сепаратистов, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который был застрелен в Берлине 23 августа 2019 года. Обвиняемый – гражданин России, которого подозревают в совершении преступления по заказу российских властей. Он был задержан по горячим следам, въехал в Германию по паспорту на имя Вадима Соколова, однако следователи считают, что это имя фальшивое.

Расследовательская группа Bellingcat и её партнёры утверждают, что установили его подлинное имя – Вадим Красиков. Его разыскивали власти России по обвинению в заказных убийствах, однако затем отменили ордер на его арест. По данным Bellingcat, Красиков активно общался с ветеранами подразделения ФСБ "Вымпел" и действующими сотрудниками ФСБ. Также следствие считает, что у него был сообщник Роман Д., который также имеет отношение к спецслужбам. Bellingcat утверждает, что это Роман Демьянченко, бывший офицер спецподразделения ФСБ. Его роль в убийстве пока неясна.

Федеральная прокуратура ФРГ выдвинула против Красикова обвинение по 211-й статье Уголовного кодекса Германии (убийство). В обвинительном заключении в отношении подсудимого сказано: "Он либо рассчитывал на финансовое вознаграждение, либо разделял мотив своих заказчиков – убить политического противника и таким образом отомстить за участие в прошлых конфликтах с Россией".

Пресса Германии уделяет большое внимание процессу. Заголовки красноречивы, например: "Убийство по заказу государственных российских органов" ("Франкфуртер Альгемайне Цайтунг"), "Московский убийца" ("Тагесшпигель"), а "Ди Вельт" даже сделала рубрику "Киллеры Путина в Германии". Все это в сочетании с делом об отравлении Алексея Навального явно обещает охлаждение в отношениях двух стран.

Как пишет "Ди Вельт", "на скамье подсудимых находится не только обвиняемый предполагаемый убийца, но и вместе с ним российское государство". Генеральный прокурор Германии с уверенностью вменяет в вину Кремлю роль заказчика убийства на территории ФРГ. Ничего подобного не случалось в Германии с 1997 года, когда убийство четырёх иранских эмигрантов в берлинском кафе "Миконос" было расценено прокуратурой ФРГ как сделанное по заказу Ирана.

Возможно, главным содержанием процесса будет попытка прокуратуры обосновать обвинение в адрес российских государственных структур, и возможно, часть доказательств уже содержится в 67-страничном обвинительном заключении. На первом заседании гособвинитель Рональд Георг не зачитывал его полностью. В своём выступлении он, в частности, заявил: "Речь идет, сообразно известным нам сведениям, об убийстве по заказу российских государственных структур. С точки зрения правительства РФ убитый является врагом государства, прежде всего потому, что он воевал в чеченской войне против России".

Рональд Георг сказал далее, что 2012 году ФСБ России направила в Германию данные, что разыскиваемый российским спецслужбами Хангошвили выступает за создание Кавказского эмирата и занимается подготовкой террористов на территории Грузии. И добавил, что Хангошвили (или Торнике Кавтарашвили, в соответствии с грузинским паспортом, по которому он въехал в ФРГ) с 2016 года находился в Германии как соискатель политического убежища , и что "заказное убийство Кавтарашвили выглядит с точки зрения прокуратуры ФРГ как месть политическому противнику".

В зале заседаний, в котором число мест для публики ограничено по причинам пандемии, присутствовали родственники убитого Зелимхана Хангошвили (в частности, жена и сестра). Семь родственников Хангошвили являются соистцами наряду с прокуратурой. Среди публики почти нет мужчин. Живущие в Берлине чеченские эмигранты не спешат "засвечиваться". Многие представители чеченской диаспоры восприняли демонстративное убийство Хангошвили в центре Берлина среди бела дня как знак устрашения и предупреждение всем.

Подсудимый называет себя работником строительной сферы из Брянска, и несмотря на то, что у следствия нет сомнений в том, что он – Вадим Красиков и въехал в ФРГ по вызывающему сомнения паспорту на имя Вадима Соколова, он будет фигурировать в процессе (на чем он сам настаивает) именно под этими именем и фамилией до тех пор, пока не появятся доказательства его подлинной идентичности.

У обвиняемого три адвоката. Два предоставленных судом и ещё один, Роберт Унгер, был нанят самим обвиняемым.

Представитель суда Лиза Яни в своем выступлении обрисовала последовательность событий: убийца на велосипеде приблизился к жертве со спины, выстрелил в него с некоторого расстояния, затем подошел к упавшему и добил его двумя выстрелами в голову.

На втором заседании суда 8 октября выступали два свидетеля убийства, видевшие действия убийцы из окна кафе поблизости. Они повторили с небольшими разночтениями данные ими ранее показания и ответили на вопросы сторон. Сам подсудимый, тоже имеющий право задавать вопросы и оснащенный двумя переводчиками, хранит молчание, и так будет, похоже, до конца процесса.

Всего запланировано 25 заседаний. Суду предстоит установить, кто помогал предполагаемому убийце, кто снабдил его пистолетом с глушителем, как этот пистолет попал в Германию, кто навёл его, впервые оказавшегося в Берлине, на жертву. "Соколов" приехал в Берлин из Польши, а туда прилетел из Парижа, куда ранее прилетел из Москвы с французской визой.

После первых двух заседаний 7 и 8 октября на процессе будет пауза. Следующие заседания пройдут 27 и 28 октября. На первом из них будет продолжен допрос свидетелей.

Накануне процесса я беседовал с Эккехардом Маасом, главой немецко-кавказского общества. Он писал поручительство в МИД Германии за Хангошвили, чтобы того признали политическим беженцем и дали охрану. Но этого, к сожалению Мааса, не удалось достичь. По словам Мааса, Хангошвили опасался за свою жизнь и принимал все возможные в его положении меры предосторожности, в частности, каждый раз, отправляясь на молитву, избирал мечеть, отличную от предыдущей.

Комментируя начавшийся в Берлине процесс, эксперт по внешней политике правящей партии Христианско-демократический союз Родерих Кизеветтер заявил: "Особенное возмущение вызывает тот факт, что это убийство совершено за пределами России, как и убийство Александра Литвиненко, и покушение на убийство Сергея Скрипаля, и теперь впервые на немецкой земле, что является вопиющим скандалом".

Оппозиционные партии Германии считают реакцию правительства ФРГ на убийство в Берлине слишком сдержанной. Но канцлер ФРГ Ангела Меркель уже заявила, что если судом будет доказано, что заказ на убийство последовал из Москвы, соответствующая реакция правительства ФРГ последует.