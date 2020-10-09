Упавшую в Дагестане ракету могли выпустить из С-300 Азербайджана

Упавшая в горах Дагестана ракета может принадлежать армии Азербайджана. К такому выводу пришли журналисты-расследователи, которые проанализировали обломки снаряда и расположение военных объектов в регионе. Об этом сообщает сайт Кавказ. Реалии.

По их данным, прилетевший на территорию России снаряд – это ракета 48Н6Е2 класса "земля-воздух" из семейства зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом свидетельствуют технические надписи на русском языке, оставшиеся на обломках. Вероятно, ракета была выпущена, когда азербайджанская армия пыталась сбить цель в своём воздушном пространстве. Почему снаряд не самоуничтожился после того, как не достиг цели, – неизвестно.

Ракета 48Н6Е2, в натовской классификации SA-10 Grumble, поставлялась по контракту Рособоронэкспорта с Азербайджаном в комплекте двух дивизионов С-300 "Фаворит". Стоимость поставки, как писали "Ведомости", составила 300 миллионов долларов.

Обломки неизвестной ракеты нашли в горах Агульского района Дагестана два дня назад. На место выезжали сотрудники МЧС и ФСБ. По одной из версий, снаряд прилетел из зоны конфликта в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Дагестанское село Чираг, где нашли обломки, находится примерно в 200–250 километрах от места боевых действий.

Ракета 48Н6Е2 способна преодолевать расстояние 200 километров и предназначена для перехвата авиации и баллистических ракет.

Версия о принадлежности ракеты официально не подтверждена.