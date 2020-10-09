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Нобелевская премия мира у Всемирной продовольственной программы

Лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа ООН. Об этом сообщил комитет премии.

Организация удостоена награды за усилия в борьбе с голодом, а также за действия против использования голода как орудия войны и конфликтов. В 2019 году помощь Всемирной продовольственной программы получили 100 миллионов человек в 88 странах мира.

На почётную награду в этом году претендовали более 300 кандидатов, в том числе более сотни организаций. Среди претендентов – президент США Дональд Трамп, шведская экоактивистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, экс-кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская, российский оппозиционер Алексей Навальный.

Размер премии составляет 10 миллионов шведских крон (более одного миллиона долларов). Церемония вручения награды пройдёт 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.

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