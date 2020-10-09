Навальный сообщил, что ФБК проведёт расследование его отравления

Алексей Навальный заявил, что основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), попытается разобраться в ситуации с его отравлением.

"Мне немножко любопытно, кто это сделал, и я хотел бы разобраться", — сказал Навальный в интервью телеканалу "Дождь". Однако, по его мнению, вряд ли "случится сенсация". "Очевидно, что это власть, представители власти", — сказал Навальный.

Накануне в первом после отравления видео для своего ютьюб-канала Навальный в очередной раз выразил уверенность, что за покушением на него стоит лично президент России Владимир Путин. До этого оппозиционер заявлял об этом в нескольких интервью западным и российским журналистам. Доказательством этого оппозиционер считает отсутствие расследования о покушении на него.

Навальный вновь повторил, что хотел бы добиться возбуждения в России уголовного дела о попытке своего убийства по правильной статье. Если это сделано не будет, оппозиционер хотел бы получить доступ к своим медицинским документам из омской больницы, видеозаписям из гостиницы в Томске, а также, чтобы ему вернули одежду, на которой могли остаться следы отравляющего вещества. Однако, по его словам, ФБК будет сложно получить эти главные улики.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, в состоянии комы был перевезён на лечение в Берлин 22 августа. 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что оппозиционера отравили веществом из группы "Новичок". Ранее эксперты трех лабораторий в Германии, Франции и Швеции пришли к такому же выводу.

Страны Запада требуют от России расследовать случившееся и не исключают введения санкций. Москва утверждает, что российские врачи в анализах Навального следов ядов не обнаружили. Следственный комитет отказался проверять отравление оппозиционера, российские суды подтвердили это решение.