"Корежит от зависти к Маску": блогеры вынесли вердикт Рогозину

Дмитрий Рогозин в интервью Андрею Ванденко (тому самому журналисту, которого Путин в опубликованном накануне интервью упрекал за "хрюканье") назвал компанию Tesla "пирамидой", а о корабле Crew Dragon Илона Маска заявил, что никакого достижения в его появлении не видит - "просто красивый корабль, покрашенный в белый цвет". "Давайте мы сейчас тоже в хохлому покрасим", - продолжил он.

В соцсетях высказывания главы "Роскосмоса" часто становятся мишенью для шуток, и это интервью не стало исключением.

Вадим Лукашевич

Меня просят прокомментировать это интервью Дмитрия Рогозина. Друзья, ну как можно это комментировать?

Тут нужно просто смеяться в свое удовольствие.

Многие вспомнили классику советской литературы.

Антон Коссинов

- Послушай, Гунька, какую мы штуку придумали! - сказал Незнайка. - Ты, брат, лопнешь от зависти, когда узнаешь.

- А вот и не лопну, - ответил Гунька. - Очень мне нужно лопаться!

- Лопнешь, лопнешь! - уверял его Незнайка. - Такая, брат, штука! Ты и во сне не видел.

- Что же это за штука? - заинтересовался Гунька.

- Скоро мы сделаем воздушный пузырь и полетим путешествовать.

Гуньке стало завидно. Ему тоже захотелось хоть чем-нибудь похвастаться, и он сказал:

- Подумаешь, пузырь! А я зато с малышками подружился.

- С какими малышками?

- А вот с этими, - сказал Гунька и показал на малышек пальцем. - Вот эту малышку зовут Мушка, а эту - Кнопочка. (с)

Олександр Тернівський

"Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивой Вандербильдихе первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены три удара подряд." (с)

Рустем Адагамов

Глава Роскосмоса удивительно комичный персонаж. Видно, что его просто корежит от зависти к Маску, и он очень смешно маскирует это снисходительным тоном.

Наталья Родионова

Он был бы комичным, если бы говорил не как глава Роскосмоса. А так он трагичен.

Сергей Тяпкин

Выпускник журфака просто не понимает, что цена - это показатель той ценности, которую клиенты придают вашему предложению.

Сергей Пархоменко

Самое главное, что есть в этом видео - пунцовые щеки и багровые уши вруна.

Горит у него все. Буквально горит пламенем от истошного этого брёха и от стыда. Вот что важно: они врет, и стыдно ему, и страшно ему, но остановиться он не может. Потому что как только остановится - догонят и сожрут.

Не завидуйте им. Живут они в раскаленном аду. С обожженными ушами.

Галина Кудряшова

Покрасить Рогозина в белый цвет!

Андрей Никифоров

В хохлому красить гораздо эффективней с точки зрения аэродинамики

Ольга Савенко

К сожалению, краска стыда выглядит по-другому. А это просто склонность к сердечной недостаточности.

Осмеянию подвергся и костюм министра, точнее - его обувь.

Александра Перепелова

Это ещё хуже, мокасины, по-моему

Алексей Малаховский

Это пацанские Мокасы, у нас в Омске «районщики» в таких гоняют. Только красные круче!

Аня Вознесенская

Хуже в этом образе только светлые брюки + чёрные носки. ансамбль .

Кстати нет уверенности, что отсутсвие носков как-то спасло бы эти туфли Хоттабыча.

Нет уверенности и в том, что переобувание Рогозина спасет российскую космическую программу.

Борис Петровский

сейчас как снимет носки и все как полетят к Марсу

Искусство носить вместе несочетаемые предметы одежды - такое же наследие бывшего СССР, как и технологическое отставание и показуха вместо реальной работы.

Автандил Бабунашвили

Известная песня. Вот эта вот непонятная брехня и бравада - Это фигня, мы все можем такое же, или лучше, или это у нас уже давно есть. Я вспоминаю одну такую историю. Ещё в советское время Минздравом и правительством была поставлена задача - сделать советский ангиографический аппарат (для исследования сосудов- артерии и вен), поскольку все мы в советской стране пользовались зарубежной техникой, а у нас аналогов не было. Была даже создана специальная группа с привлечением куча специалистов и институтов. Так вот, к нам однажды (дело было в конце 80-х начале 90-х годов) приехал известный физик (фамилию не будем называть) из очень известного института смотреть этот чудо аппарат производства Siemens. Он зашёл в операционную, потрогал операционный стол (а он был сделан из композитного материала, по моему, углепластика) и сказал (как вчера помню): это что, мы гироскопические платформы для космических аппаратов делаем, а это ... тьфу, как раз-два сделаем. Вот до сих пор делают.

При этом российская космическая отрасль по-прежнему пользуется советскими наработками.

Валентин Тарасов

Интересно, а его хозяина вполне устраивает положение вещей в отрасли, которой управляет это чудо?

Леон Розенблюм

Первому лицу совершенно неинтересна гражданская космонавтика. Это не углеводороды, много из нее не выкачаешь. Серьезной политической отдачи от космонавтики тоже нет, сейчас не 60-е годы. Поэтому этот "чемодан без ручки" он отдал тащить этому клоуну, который провалил все предыдущие миссии, которые на него были возложены. На этой должности он крутится сам, ворует сообразно рангу, высшее руководство не беспокоит и дает возможность первому лицу об этой отрасли не думать никогда.

В том же интервью Дмитрий Рогозин заявил, что в ноябре-декабре 2023 года совершит первый полет новый российский космический корабль "Орел" - аналог американского многоразового корабля Orion. Но в это почему-то мало кто верит.

Вадим Лукашевич

Зафиксируем сказанное: "Орёл" полетит до конца 2023 года".

Готов публично поспорить с Дмитрием Рогозиным или любым другим сотрудником Роскосмоса на ящик любого пива, что этого не произойдет

Евгений Румянцев

Какой там 2023?

Юрчихин же сам говорил, что "Орла" даже в проектных документациях нет.

Всё это бурные фантазии видящего за горизонт

Юрий Гор

Коммунизм к 1980 году, каждой семье квартиру к 2000 году, Орёл к 2023 году... [что ж], ничего не меняется...

Андрей Шипилов

Ну он же не сказал, что полетит в космос. Может погрузят на вертолет и перевезут с места на место.

Планирует "Роскосмос" и построить корабль, который станет конкурентом Space Dragon: в начале октября был заключен контракт на его создание с компанией МТКС ("Многоразовые транспортные космические системы"), сообщил РБК.

Денис Силяков

Очнулись... Где теперь все эти насмешки Рогозина над неудачами Маска, весь этот пафос в речах и важность походки? Почему нам всегда необходимо безнадёжно отстать, чтобы потом героически догонять? И, чёрт возьми, тысячу раз "Да!" - только коммерческие предприятия с сильными лидерами и в конкурентной среде могут делать действительно крутые вещи. Хорошо что хоть немного это дошло до нашего СуперРоскосмоса... Остаётся лишь надеется, что это не очередная схема приземления бюджетных средств к себе в карман, как это было с Восточным, а, действительно, реальная работа по развитию коммерческого сектора в освоении космоса.

Надежды, однако, могут не сбыться.

Даже в названии корабля, кажется, заложен какой-то подвох.

Андрей Плахонин

Роскосмос сообщил о заключенном с частной компанией «Многоразовые транспортные космические системы» договоре о строительстве многоразового транспортного корабля «Арго».

Хм. Более чем странный выбор названия для корабля, тем более, как заявлено, "многоразового использования". Напомню, «Арго» - корабль, на котором аргонавты плавали в Колхиду, сплавал хоть и далеко, но всего только раз. И у России уже есть такой слетавший только раз "многоразовый" корабль. Называется «Буран». Слетал без экипажа, в тестовый полет, и Советский Союз тут же накрылся медным тазом.

Но и на этом планы не заканчиваются: в Роскосмосе объявили, что построят аналог ракеты Falcon 9.

Александр Чипилев

Жалкая попытка смехдержавы догнать и перегнать Маска

Всю Америку уже перегнать и не мечтают

А тем временем в Америке есть еще Безос, и НАСА.

А если серьезно, то это даже не попытка украсть идеи Маска. Это просто попытка украсть 70 миллиардов баксов. А потом еще 70, или больше

Владимир Хохряков

Когда-то давно мне на глаза попался курс лекций MIT "Aircraft Systems Engineering", где на примере американской системы Space Shuttle рассматривались проблемы разработки и эксплуатации сложных авиационно-космических комплексов. Лекции читал кто-то из астронавтов, летавших на челноках, а приглашенными гостями были разработчики и менеджеры проекта. Количество интересных деталей представляете, да?

Потом увидел российский документальный фильм о советском "Буране". Там некий сотрудник Роскосмоса (если ничего не путаю) рядом с макетом советского ОС-120 (который для неспециалиста от американского челнока отличается только наличием советского флага на крыле и надписи "СССР") на голубом глазу рассказывал, что советский и американский космопланы так похожи, потому что сделаны под влиянием одной и той же идеи.

Если кто не знает, внешний облик и концепт американского челнока был выбран примерно из 60 проектов разной степени реализуемости для начала 70-х годов прошлого века.

Теперь вот российская "новая разработка".

Традиции, однако!

Алексей Кузнецов

Роскосмос критиковал-критиковал Маска с его многоразовым Falcon 9, а потом решил создать собственную многоразовую ракету. Окей )

Однако, по странному стечению обстоятельств "концептуальная модель" представляет собой тупо перерисованный Falcon, только с российским флагом вместо американского ) Они настолько аккуратно перерисовывали, что даже флаг поместили на то же самое место ))

Есть и комментаторы, которые в копировании успешных образцов ничего зазорного не видят.

Иван Дембицкий

А в чем проблема, могут ли мне пояснить недовольные?



Роскосмос запускает ракеты далеко не первый год, и долго был практически единственным, кто запускал людей в космос. Уровень безопасности пусков высокий, запуски идут, всё работает как часы.



Посмотрели на новый вариант запусков у Маска, прикинули, а почему бы и самим подобное не сделать?



Роскосмос не обязан рисковать деньгами россиян пробуя все новые технологические решения. Хотя бы потому, что есть масса граждан, таких как вы, которые не доверяют, и при малейшей неудаче подымают такой вой, что уши заворачиваются.



Инновации это обязательно неудачи, много неудач. И только через цепочку неудач может быть успех, а может и не быть.

Согласитесь, сложно быть инновационной компанией при таком отношении.

Михаил Котов

Чтобы два раза на стульчик не вставать. Все вчера посмотрели на инфографику ракеты "Амур-СПГ", и я надеюсь, что все поняли, что это примерная инфографика, которую нарисовал дизайнер из ТАСС, чтобы визуализировать разработку для статьи. И вдохновлялся он именно Falcon 9, потому и стоит в груди такое смутное, знакомое со школьных лет ощущение "ты слово в слово не списывай, чтобы не спалили".

Как будет выглядеть реальная ракета "Амур", пока неизвестно. И спустя несколько месяцев, когда появится инфографика именно от "Роскосмоса" может начаться "ну вот, они совсем внешний вид поменяли"

Деньги на все эти проекты у Роскосмоса, видимо, будут: во-первых, корпорации разрешили не возвращать в бюджет 4,7 млрд рублей доходов, которые она заработает на отправке космонавтов на МКС, а во-вторых, на "исследование и использование космического пространства" российское государство выделит в 2021 году еще 77,7 млрд рублей.

В том, что в искусстве освоения бюджетных средств Дмитрий Рогозин давно превзошел Илона Маска, комментаторы не сомневаются.