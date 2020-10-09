Власти Камчатки опубликовали карту загрязнения побережья

Власти Камчатки опубликовали карту, на которой размещена информация о результатах исследований проб воды, взятых в различных местах полуострова, где было обнаружено загрязнение. Из этих данных следует, что в районе Халактырского пляжа, где впервые обнаружили гибель морских животных, превышено количество фенолов и нефтепродуктов. Всего на карте отмечено 12 мест на Камчатке, откуда брали воду для исследования.

Ранее ученые Дальневосточного федерального университета заявили, что не нашли утечек ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке. Об этом в своем фейсбуке написал проректор вуза Дмитрий Земцов. В реках, расположенных рядом, следов химикатов также не обнаружено. Ранее экологи считали, что именно полигон стал причиной загрязнения тихоокеанского побережья.



Земцов отметил, что проверены были реки Мутнушка и Налычева, которые проходят вблизи полигона и впадают в океан. По словам ученого, если бы была утечка химикатов, эти водоемы обязательно были бы отравлены. При этом специалисты обнаружили насекомых, которые в случае загрязнения обязательно бы погибли. Итоговые выводы были сделаны на основе визуального осмотра. Экологи также взяли пробы воды, донного грунта и речных обитателей, но результаты этих анализов еще не готовы. Ученые замерили на месте радиационный фон, показания оказались значительно ниже нормы.

Вице-президент Российской академии наук (РАН) Андрей Адрианов заявил, что причиной гибели животных и отравления людей в Авачинском заливе на Камчатке могло стать природное явление "красный прилив". Так называют цветение морской воды, вызываемое размножением водорослей, которые выделяют ядовитые вещества. Учёный утверждает, что в пробах воды взятой в районе Халактырского пляжа были обнаружены 12 разных видов микроводорослей, некоторые из которых выделяют токсины. Эти вещества могут вызывать массовую гибель беспозвоночных животных, а также диарею у людей.